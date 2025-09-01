Eurobasket 2025: le partite dell'Italia sono in chiaro, come vederle dall'estero

Dopo la vittoria contro la Bosnia, l'Italbasket ha ormai un piede negli ottavi di Eurobasket 2025. Il percorso non si interrompe qui: il prossimo appuntamento è la sfida di domani contro la Spagna, una delle partite più attese della fase a gironi. Da domenica 7 settembre, invece, prenderà il via la fase a eliminazione diretta, che stabilirà chi potrà proseguire la corsa al titolo.

Le partite della Nazionale agli Eurobasket 2025 sono disponibili gratuitamente sui canali RAI e in streaming su RaiPlay, così da permettere a tutti i tifosi italiani di seguire le gesta degli Azzurri. Chi si trova fuori dal Paese, però, potrebbe incontrare qualche ostacolo. I diritti televisivi limitano infatti la visione dei contenuti all'interno del territorio italiano, rendendo necessario un accorgimento in più per accedere alle dirette dall'estero.

La soluzione più pratica è affidarsi a una VPN, che consente di connettersi a un server italiano e aggirare le restrizioni geografiche. Vediamo perché NordVPN è la soluzione migliore.

Guarda le partite dell'Italbasket agli Eurobasket 2025 dall'estero con NordVPN

Tra le opzioni disponibili, NordVPN si distingue per la rapidità della connessione e per le funzioni di sicurezza avanzate, che proteggono la navigazione anche su reti Wi-Fi pubbliche, spesso poco sicure, come quelle di aeroporti e alberghi.

La peculiarità di questo servizio è che dispone di numerosi server in Italia, sia al Nord che al Sud: Milano, Roma e Palermo sono le città servite dalle unità di NordVPN. Così vedere le partite dell'Eurobasket 2025 non sarà un problema, anche per chi risiede all'estero oppure è in trasferta per lavoro o piacere.

In questo periodo è disponibile una promozione che permette di attivare il piano biennale a partire da 3,09 euro al mese, con tre mesi aggiuntivi inclusi gratuitamente. L'offerta si può sottoscrivere direttamente dal sito ufficiale di NordVPN.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati