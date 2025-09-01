Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Eurobasket 2025: le partite dell'Italia sono in chiaro, come vederle dall'estero

Le partite dell'Italbasket a Eurobasket 2025 possono essere viste sulla RAI anche dall'estero, gratis: basta attivare una VPN come NordVPN.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 1 set 2025
Link copiato negli appunti

Dopo la vittoria contro la Bosnia, l'Italbasket ha ormai un piede negli ottavi di Eurobasket 2025. Il percorso non si interrompe qui: il prossimo appuntamento è la sfida di domani contro la Spagna, una delle partite più attese della fase a gironi. Da domenica 7 settembre, invece, prenderà il via la fase a eliminazione diretta, che stabilirà chi potrà proseguire la corsa al titolo.

Le partite della Nazionale agli Eurobasket 2025 sono disponibili gratuitamente sui canali RAI e in streaming su RaiPlay, così da permettere a tutti i tifosi italiani di seguire le gesta degli Azzurri. Chi si trova fuori dal Paese, però, potrebbe incontrare qualche ostacolo. I diritti televisivi limitano infatti la visione dei contenuti all'interno del territorio italiano, rendendo necessario un accorgimento in più per accedere alle dirette dall'estero.

La soluzione più pratica è affidarsi a una VPN, che consente di connettersi a un server italiano e aggirare le restrizioni geografiche. Vediamo perché NordVPN è la soluzione migliore.

Vai all'offerta di NordVPN

Guarda le partite dell'Italbasket agli Eurobasket 2025 dall'estero con NordVPN

Tra le opzioni disponibili, NordVPN si distingue per la rapidità della connessione e per le funzioni di sicurezza avanzate, che proteggono la navigazione anche su reti Wi-Fi pubbliche, spesso poco sicure, come quelle di aeroporti e alberghi.

La peculiarità di questo servizio è che dispone di numerosi server in Italia, sia al Nord che al Sud: Milano, Roma e Palermo sono le città servite dalle unità di NordVPN. Così vedere le partite dell'Eurobasket 2025 non sarà un problema, anche per chi risiede all'estero oppure è in trasferta per lavoro o piacere.

In questo periodo è disponibile una promozione che permette di attivare il piano biennale a partire da 3,09 euro al mese, con tre mesi aggiuntivi inclusi gratuitamente. L'offerta si può sottoscrivere direttamente dal sito ufficiale di NordVPN.

Vai all'offerta di NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

