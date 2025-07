Estate 2025: salva i tuoi ricordi con pCloud, con super sconti

Tra foto in spiaggia, video delle vacanze e documenti di lavoro da portare ovunque, lo spazio sul telefono o sul PC può esaurirsi in un attimo. Per evitare cancellazioni forzate o memorie piene proprio sul più bello, la soluzione più comoda e sicura è affidarsi a un servizio cloud.

In questo periodo, pCloud, uno dei provider più affidabili in Europa, offre sconti fino al 60% sui suoi piani a vita, con prezzi da 199€ una tantum. Un investimento che dura per sempre.

Perché pCloud è l'alleato ideale per l'estate (e non solo)

Con oltre 20 milioni di utenti in tutto il mondo e sede in Svizzera, pCloud è tra i servizi di archiviazione online più apprezzati da chi cerca affidabilità, privacy e funzionalità avanzate. Ogni piano include uno spazio protetto e crittografato dove caricare e organizzare file di ogni tipo, dalle foto ai video, fino ai documenti di lavoro.

La gestione è semplice: puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, tramite app o web, e condividerli facilmente con chi vuoi. Non manca un player integrato per ascoltare musica o vedere video direttamente nel cloud, senza doverli scaricare.

Dal punto di vista della sicurezza, pCloud utilizza crittografia TLS/SSL durante ogni trasferimento di dati, proteggendo i tuoi contenuti da occhi indiscreti. E se scegli il piano a vita, non avrai più rinnovi da gestire: paghi una sola volta e hai spazio garantito per sempre.

Se vuoi alleggerire la memoria del tuo smartphone e avere tutti i tuoi file a portata di mano ovunque tu sia, questo è il momento giusto per provarlo: basta andare sul sito di pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.