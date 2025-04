Estate 2025: parti con Lastminute.com e prenota la tua vacanza ideale

L’estate si avvicina e con Lastminute.com puoi cominciare già oggi a pianificare la tua prossima vacanza approfittando di offerte vantaggiose sui pacchetti Volo + Hotel.

Che tu abbia in mente un soggiorno rilassante in coppia, un viaggio in famiglia o qualche giorno di puro relax in solitaria, sul sito di Lastminute.com trovi proposte per ogni stile di vacanza e per ogni portafoglio.

Destinazioni da sogno a prezzi sorprendenti: scopri Lastminute.com

Le mete più amate per l’estate 2025 sono già disponibili a tariffe davvero interessanti. Ecco alcune delle proposte attuali:

Malta : da 148 €;

: da 148 €; Nord Sardegna (Alghero, Stintino, Castelsardo): da 139 €;

(Alghero, Stintino, Castelsardo): da 139 €; Maiorca (Baleari): da 135 €;

(Baleari): da 135 €; Creta (Isole greche): da 191 €;

(Isole greche): da 191 €; Sharm El Sheikh : da 134 €;

: da 134 €; Ibiza: da 188 €.

I prezzi sono ancora bassi, ma non resteranno così a lungo, quindi conviene prenotare fin da ora. Per chi desidera un’estate all’insegna del romanticismo, Lastminute.com propone pacchetti pensati per le coppie:

Maiorca : 2 notti all'AluaSoul Mallorca Resort con volo da Milano, da 327 €;

: 2 notti all'AluaSoul Mallorca Resort con volo da Milano, da 327 €; Lisbona : 2 notti al Browns Downtown Hotel con volo da Milano, da 330 €;

: 2 notti al Browns Downtown Hotel con volo da Milano, da 330 €; Ibiza: 2 notti al Barceló Portinatx con volo da Roma, da 354 €.

Chi parte con i bambini può contare su strutture accoglienti e pacchetti completi per vivere una vacanza senza stress:

Sharm El Sheikh : 7 notti al Charmillion Club Aquapark con volo da Roma, da 409 €;

: 7 notti al Charmillion Club Aquapark con volo da Roma, da 409 €; Barcellona : 2 notti al Moderno con volo da Roma, da 194 €;

: 2 notti al Moderno con volo da Roma, da 194 €; Fuerteventura: 5 notti al Sol Fuerteventura Jandia con volo da Milano, da 391 €.

Prenotare in anticipo significa assicurarsi più scelta, i prezzi migliori e la disponibilità nelle strutture più richieste. Che si tratti di un soggiorno mare, città o un mix di entrambi, Lastminute.com ha la proposta giusta per te.

Scopri tutte le offerte attive per l’estate 2025 sul sito ufficiale di Lastminute.com e inizia oggi a organizzare la tua vacanza perfetta.

