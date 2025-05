Estate 2025: le offerte Sorgenia per una casa smart, green e conveniente

Offerte chiare, prezzi trasparenti

Sorgenia mette a disposizione due soluzioni su misura per i clienti residenziali:

Next Energy 24: l'offerta a prezzo fisso

Ideale per chi desidera proteggersi dalle oscillazioni del mercato, Next Energy 24 blocca il prezzo della materia prima per 24 mesi:

Luce da fonti rinnovabili a 0,126 €/kWh

Gas a 0,49 €/Smc

Sconto di benvenuto di 50€ in bolletta

Nessuna spesa nascosta: zero costi di attivazione e nessuna cauzione

Next Energy Sunlight: l’offerta indicizzata

Pensata per chi vuole sfruttare la flessibilità dei prezzi allineati al mercato:

Energia elettrica a prezzo PUN Index GME con fee di 0,006 €/kWh per il primo anno

Gas a PSV con fee di 0,09 €/Smc

Sconto di benvenuto di 80€

Energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili italiane

Più energia, meno consumo

Con Sorgenia non solo ottieni un prezzo vantaggioso, ma puoi anche monitorare i tuoi consumi grazie al servizio gratuito Beyond Energy, che fornisce suggerimenti personalizzati per risparmiare energia senza bisogno di installare dispositivi.

Fibra ultraveloce inclusa e 150€ di sconto

Con l’attivazione combinata di luce, gas e fibra ottieni:

Un sconto in bolletta fino a 150€ suddiviso nelle prime 12 fatture

Un servizio 100% digitale: contratti, bollette e consumi gestibili interamente online

Un’assistenza telefonica dedicata al numero verde gratuito 800 879 800

Una scelta sostenibile e digitale

Sorgenia è la prima green tech energy company italiana, con oltre 800.000 clienti attivi. Offre energia certificata da fonti rinnovabili, un approccio digitale che riduce la burocrazia e un impegno concreto verso l’ambiente e l’innovazione. Per conoscere l'offerta completa di Sorgenia per luce, gas e fibra clicca qui.