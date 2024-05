Esperto elenca 3 criptovalute da accumulare tra gli alti e bassi del mercato

La community di Solana è entusiasta di una nuova partnership. Fetch.ai è sceso in seguito al crollo dei prezzi del mercato.

L'ecosistema di RebelSatoshi si sta espandendo grazie al fatto che gli investitori cercano di sfruttare i vantaggi del suo staking di criptovalute. Il nuovo token $RECQ è cresciuto dell'85% quando è entrata nella prima fase della prevendita. Ma $RECQ può diventare uno dei migliori altcoin? Continua a leggere per saperne di più.

Solana accoglie con favore la partnership con Mon Protocol

La community di Solana (SOL) è in fermento per una nuova partnership con Mon Protocol. I dettagli della collaborazione mostrano che i servizi IP e di pubblicazione di Mon Protocol supporteranno i progetti basati su Solana. Si tratta di una grande spinta per gli sviluppatori di giochi su Solana (SOL).

L'entusiasmo per la partnership potrebbe contribuire a migliorare le prestazioni di Solana (SOL). All'inizio di aprile SOL era quotata 192,57 $. Due settimane dopo è scesa del 27,64% a 139,34 $. SOL ha recuperato l'11,02% fino a 154,70 $, prima di registrare un calo del 10,93% a 137,78 $ alla fine di aprile.

La community di Solana (SOL) è entusiasta della sua nuova partnership con Stripe. Gli analisti prevedono un aumento dell'attività di rete su Solana (SOL) in seguito al piano di Stripe di ricevere pagamenti in USDC. Questo potrebbe far salire il token SOL di Solana del 21,19% a 166,98 $.

Fetch.ai si ferma a 2 $

Fetch.ai (FET) si è mantenuta solida in mezzo alle crescenti pressioni ribassiste del mercato delle criptovalute. Molte delle migliori criptovalute, come Fetch.ai (FET), si sono impennate alla fine di marzo mentre Bitcoin si aggirava intorno ai 71.000 $. I dati di CoinMarketCap mostrano che Fetch.ai è balzata a 2,7 miliardi di dollari a marzo, mentre il prezzo di FET è salito fino a un massimo di 3,47 $.

Gli analisti si aspettavano che il rialzo di Fetch.ai (FET) continuasse. Nonostante ciò, il calo di Bitcoin ha innescato un crollo del mercato che ha cambiato le aspettative. Alla fine di marzo FET era quotata a 3,2086 dollari. Due settimane dopo, è sceso del 38,14% a 1,9846 $. FET si è poi ripresa, salendo del 9,23% a 2,1678 $ il 29 aprile.

La rete di Fetch.ai (FET) si espanderà grazie a una recente partnership con Singularity Net e Ocean Protocol. La partnership unirà Fetch.ai (FET) e i suoi partner nella Superintelligence Alliance. Secondo gli analisti, la partnership potrebbe incrementare l'attività della rete su Fetch.ai. Questo potrebbe far salire il valore di FET del 38,28% a 2,9978 $.

RebelSatoshi: gli investitori dirigono le loro energie verso $RECQ, con un balzo dell'85%

Rebel Satoshi ($RBLZ) è un ecosistema di meme in espansione che accoglie ogni giorno orde di investitori. Il progetto si concentra sull'inversione della tendenza all'aumento della centralizzazione nel settore delle criptovalute. La sua missione principale è costruire ecosistemi basati su principi completamente decentralizzati. Offre una community in cui tutti i membri hanno la stessa possibilità di accumulare ricchezza. RebelSatoshi offre servizi di trading NFT, staking di monete e giochi P2E.

Questi servizi aiuteranno Rebel Satoshi a raggiungere l'obiettivo di raccogliere 100 milioni di dollari di capitalizzazione di mercato. Lo staking di token di RebelSatoshi offre l'opportunità di partecipare ai meccanismi di sicurezza della rete. I membri della community guadagnano anche premi fissi APY, che dipendono dalla durata dello staking.

I possessori di $RBLZ hanno anche accesso a eventi virtuali e ad altre attività della community. Rebel Satoshi ha un secondo token, $RECQ, per scopi di utilità, che includono pagamenti, tasse, ricompense e accesso alla sala giochi della rete. I servizi di gioco su RebelSatoshi contribuiscono ad aumentare i guadagni della rete. $RECQ è nella prima fase della prevendita e viene scambiato a 0,0037 $.

Il suo valore è appena aumentato dell'85% dopo l'uscita dalla fase precedente. Gli attuali possessori sono entusiasti dell'imminente salto a 0,0044 $ entro la seconda fase. Il token $RBLZ di RebelSatoshi è ora disponibile su Uniswap, DEXTools, Coinstore e CoinGecko. Questo dopo una prevendita del 150% nella sua ICO blockchain ormai completa.

