eSIM Saily: per viaggiare all'estero c'è una nuova soluzione più conveniente

I viaggiatori seriali e tutti coloro che si recano all'estero decine di volte all'anno per lavoro possono fare affidamento su una nuova eSIM internazionale. Stiamo parlando di Saily, il nuovo servizio sviluppato dal team di NordVPN, che ha tutte le carte in regola per diventare in breve tempo un punto di riferimento in questo settore.

Merito dell'ampia scelta di piani in abbonamento fra cui scegliere, dei prezzi concorrenziali, e della semplicità d'utilizzo. Verifica i costi in base alla nazione desiderata, dopodiché acquista il piano che più si adatta alle tue esigenze e scarica l'app per attivare la eSIM prima della tua partenza.

eSIM Saily: funziona in più di 150 nazioni

Un altro vantaggio significativo della eSIM internazionale Saily è la sua piena operatività in oltre 150 Paesi. Ovunque sei diretto, quindi, al 99% troverai un piano settimanale o mensile che fa al caso tuo.

Al di là poi della disponibilità dal punto di vista geografico, il nuovo servizio di NordVPN non tradisce le aspettative nemmeno sul fronte della sicurezza. Grazie infatti al suo stretto legame con una delle VPN più affidabili al mondo, Saily consente di connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche di qualsiasi aeroporto e albergo senza preoccupazioni.

A tutto questo si aggiunge infine una semplicità d'uso disarmante: per ottenere la connettività cellulare è sufficiente scegliere il piano desiderato, scaricare l'app e attivare il servizio in pochi semplici passaggi.

Collegati alla pagina ufficiale di Saily, scegli la tua prossima destinazione, e verifica i piani di abbonamento proposti: puoi completare la procedura in pochi minuti.

