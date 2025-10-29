eSIM Saily: 5% di sconto immediato su tutti i piani e 15% di cashback

Piano piano si stanno avvicinando le festività natalizie e di fine anno, e perciò in queste settimane molte famiglie stanno organizzando la propria vacanza, magari in qualche meta estera. Il problema, quando si viaggia al di fuori dell'UE, è che il traffico Internet attiva il roaming con i suoi costi esosi.

Per evitare questa spiacevole situazione ci si può affidare ad una eSIM internazionale, come quella di Saily. Grazie a questo strumento, avrai a disposizione un quantitativo di GB più che sufficiente per comunicare e non solo.

In questo momento, tutti i nuovi clienti che attivano un piano con Saily hanno uno sconto immediato del 5% utilizzando il codice TRYSAILY5 e possono ricevere fino al 15% di cashback e moltiplicare così i propri crediti. Per maggiori dettagli e procedere con l'acquisto basta andare sul sito di Saily.

Come funziona la promo di Saily

Come dicevamo, la prima iniziativa riguarda il 5% di sconto, che si può ottenere semplicemente inserendo il codice TRYSAILY5 al momento del pagamento. E poi c'è la promo cashback: entro il 4 novembre, gli utenti che acquistano uno dei piani eSIM beneficiano di un premio in crediti.

I premi di Saily sono i seguenti:

3% di crediti per tutti i piani eSIM inferiori a 5 Giga ;

per tutti i piani eSIM inferiori a ; 10% di crediti per tutti i piani eSIM da 10 o 20 Giga ;

per tutti i piani eSIM ; 15% di crediti per tutti i piani da 50 Giga, 100 Giga o Giga illimitati.

I crediti verranno aggiunti automaticamente al proprio account entro 24 ore dall'acquisto del piano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.