eSIM per un viaggio all'estero: fino a 5 GB gratis con la promo di Natale di Saily

È il momento giusto per attivare una eSIM da usare per un viaggio all'estero: con l'offerta di Natale di Saily, infatti, è possibile acquistare una SIM virtuale da utilizzare nel Paese che sarà la meta del proprio viaggio ottenendo fino a 5 GB gratis aggiuntivi.

La promo è semplice: basta accedere al sito di Saily e selezionare il Paese per cui serve acquistare una eSIM. Per i piani proposti in promozione, sarà possibile ottenere Giga gratis aggiuntivi dopo aver acquistato la SIM virtuale. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Come acquistare una eSIM Saily

La promozione lanciata da Saily consente di ottenere fino a 5 GB gratuiti acquistando una eSIM. La procedura da seguire è questa:

bisogna raggiungere il sito web di Saily

dalla barra di ricerca presente in Home Page è possibile selezionare il Paese per cui si ha la necessità di acquistare una SIM virtuale

a questo punto è possibile accedere alle offerte disponibili per quel Paese, che variano in base alla durata e ai Giga inclusi; per alcuni piani, con l'offerta di Natale è possibile ottenere fino a 5 GB extra

scelto il piano, sarà sufficiente attivarlo in modo da poter utilizzare la SIM virtuale

Una volta acquistata la eSIM, bisognerà installare l'app di Saily sul proprio smartphone e poi scaricare il profilo eSIM sul dispositivo. L'attivazione del piano potrà avvenire anche in un secondo momento, subito prima di partire. È necessario, naturalmente, avere uno smartphone compatibile con le SIM virtuali. Saily, in ogni caso, garantisce un rimborso nel caso in cui l'utente non riesca ad attivare la eSIM appena acqusitata.

Per accedere alle offerte basta premere sul box qui di sotto. La promo di Natale è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.