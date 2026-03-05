eSIM per viaggi all'estero con Giga illimitati: extra sconto da Saily

Di anno in anno, un numero crescente di viaggiatori sceglie un piano eSIM per navigare all'estero senza pagare gli esorbitanti costi del roaming. Tra loro, sono in tanti a cercare un piano con Giga illimitati, così da non doversi preoccupare ogni volta dell’utilizzo dei Giga a propria disposizione ed evitando di ricaricare per nuovi Giga.

Uno dei migliori fornitori a livello globale è Saily, che nel suo ampio ventaglio di proposte include anche Saily Ultra, il piano eSIM con Giga internazionali senza limiti più altri vantaggi esclusivi, tra cui l’assistenza premium e l’abbonamento a NordVPN (servizio di rete privata virtuale punto di riferimento nel settore VPN).

Il piano Saily Ultra ha un costo di 59,99 dollari al mese, prezzo su cui è possibile risparmiare grazie al codice promo HTML10 che dà diritto a un extra sconto del 10% in carrello. Il coupon va inserito prima del pagamento, con tanto di riconoscimento automatico da parte del sistema che in tempo reale fornisce il valore netto dello sconto e l’importo finale da pagare.

Cosa include il piano Ultra di Saily

Entrando più nel dettaglio, il piano Saily Ultra include 30 Giga di dati ad alta velocità al mese e Giga illimitati fino a 1 Mbps, più 5 dollari di buono su una corsa Uber ogni mese, accesso alle lounge aeroportuali e la possibilità di saltare la fila ai controlli di sicurezza e al check-in grazie al servizio di fast-track.

A ciò si aggiungono strumenti avanzati per la sicurezza online, tra cui il fornitore VPN NordVPN, il password manager NordPass, lo strumento di crittografia dei file NordLocker e il tool anti-spam Incogni.

Infine, tra i vantaggi del piano Ultra si annoverano l’assistenza prioritaria, il blocco degli annunci, il blocco di siti pericolosi, la possibilità di cambiare posizione virtuale in pochi clic e l’8% di rimborso sugli acquisti sotto forma di crediti Saily.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.