Errori VPN: come risolvere i problemi comuni

Una VPN è un servizio che consente di navigare in completo anonimato, con tutti i vantaggi del caso. Per godere dei suoi benefici però è indispensabile che funzioni al meglio, senza problemi.

Hai letto in rete le esperienze negative che alcuni utenti hanno sperimentato con la loro VPN? Nella maggior parte dei casi si tratta di servizi di scarso valore, che spesso e volentieri possono incappare in frequenti cadute della connessione vanificando così il loro compito primario. Problemi che non si presentano con NordVPN, punto di riferimento del settore, in queste ore in promozione a 3,69 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro.

Come risolvere gli errori VPN comuni

Uno degli errori comuni più frequenti per un servizio VPN è la mancata connessione. Alla base di ciò vi possono essere diverse cause, tra cui una connessione a Internet scarsa, problemi con i server VPN, software VPN datato, restrizioni dell'ISP, compatibilità del protocollo VPN, problemi DNS e possibili restrizioni del firewall o dell'antivirus.

Partiamo proprio da qui: per verificare che sia questa la causa, disattiva sia l'antivirus che il firewall per poi connetterti al server VPN. In caso positivo, puoi risolvere a monte il problema aggiungendo il client VPN alla lista delle eccezioni sia sull'antivirus che sul firewall.

Nel caso invece dipenda dal software VPN obsoleto, sarà sufficiente effettuare l'aggiornamento all'ultima versione. Qualora i problemi dipendano dalle restrizioni dell'ISP, il modo più semplice per risolvere il mal funzionamento è scegliere un altro server e un protocollo VPN diverso.

Riguardo ai problemi collegati alla compatibilità del protocollo VPN, assicurati che le porte di default impiegate dalle VPN siano regolarmente aperte. Nell'eventualità stia riscontrando problemi di DNS, il consiglio è di provare un altro server DNS.

Più in generale, comune, resta valido il suggerimento iniziale, cioè quello di affidarsi a una VPN di qualità, sicura e facile da usare, nonché 100% funzionante. Tra le migliori figura NordVPN, il cui piano di due anni è in offerta a 3,69 euro al mese per 24 mesi, con in più 3 mesi extra gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.