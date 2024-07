Entra Suite: Microsoft rilascia tool di sicurezza e identità

Microsoft ha recentemente affermato che il miglioramento dei propri servizi e strumenti di sicurezza è ora la priorità dell'azienda. Nelle scorse ore l’azienda ha annunciato una nuova suite di strumenti di sicurezza e identità online progettati per aiutare a unificare diversi programmi in un unico sistema. In un post sul blog, Microsoft ha dichiarato che la sua Entra Suite è ora generalmente disponibile per i suoi clienti. Combina sia la sicurezza dell'accesso alla rete che i sistemi di identità in modo che le aziende possano verificare i propri dipendenti in ufficio e in remoto su qualsiasi dispositivo, proteggendo allo stesso tempo le proprie reti di sicurezza.

Microsoft Entra Suite: Accesso condizionale e autenticazione senza password

Tra le novità di questi nuovi strumenti è una funzionalità chiamata Accesso condizionale. Secondo Microsoft: “l'accesso condizionale valuta qualsiasi richiesta di accesso, indipendentemente dalla sua provenienza, eseguendo una valutazione del rischio in tempo reale per rafforzare la protezione contro l'accesso non autorizzato. E poiché il motore delle policy di accesso è unificato, i team di identità e rete possono essere sicuri di proteggere ogni punto di accesso senza lasciare divari che spesso esistono tra soluzioni disparate”. Le aziende che utilizzano Entra Suite possono consentire ai propri dipendenti di accedere alle app e ai sistemi di rete aziendali in modo semplice e sicuro. Ciò grazie all'autenticazione senza password e un solo accesso per le app aziendali. Inoltre, i nuovi strumenti aiuteranno le aziende a disporre di un sistema di sicurezza e identità basato su cloud. Questo dovrebbe eliminare l’uso di funzionalità come VPN, Secure Web Gateway in sede, ecc.

Gli strumenti di Microsoft Entra Suite sono disponibili al prezzo di 12 dollari al mese per utente. Prima di iscriversi a Entra Suite, le aziende devono inoltre sottoscrivere un abbonamento a Microsoft Entra P1. La società ha poi annunciato che Microsoft Sentinel è ora disponibile a livello generale e fa parte del portale Microsoft Defender. Secondo la società, tale strumento aiuterà le aziende a interrompere eventuali attacchi informatici nel momento in cui si verificano. Inoltre, sarà anche in grado di sondare e risolvere le minacce alla sicurezza in modo più rapido.