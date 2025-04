Gestisci le tue credenziali online con facilità grazie a Norton Password Manager

La sicurezza informatica non è solamente quella che si occupa di respingere o eliminare virus e altri file infetti da un dispositivo. Gran parte della vulnerabilità dei nostri device dipende invece dalla debolezza delle credenziali d’accesso ai profili social, agli account di posta elettronica e ai vari servizi e applicazioni digitali. Spesso la scelta è tra password complesse ma impossibili da ricordare o password sempre uguali e facili da violare. La vera soluzione è quella di affidarsi a un password manager, ma non a uno qualunque, ma quello incluso in tutti gli abbonamenti Norton AntiVirus e Norton 360 in offerta con sconti fino al 71%.

Gestione, sincronizzazione e creazione di password sicure e inviolabili

Il Password Manager di Norton si distingue per tre caratteristiche essenziali: è sicuro, intelligente e semplice da usare. È infatti sviluppato per proteggere tutti i dati d’accesso e le credenziali andando a creare password complesse e crittografare le informazioni direttamente sul dispositivo.

Tramite l’apposita dashboard di controllo è poi possibile monitorare in tempo reale tutte le credenziali d’accesso ai vari siti e piattaforme digitali, così da individuare tempestivamente vulnerabilità e punti deboli e intervenire in maniera risolutiva.

C’è poi da considerare come il Password Manager di Norton sincronizzi tutte le password e le credenziali d’accesso così da averle sempre aggiornate su ogni dispositivo. Si può aumentare ulteriormente la sicurezza accedendo al proprio archivio solamente tramite impronta digitale o riconoscimento del volto, così da impedire a chiunque di violare” o “così da rendere impossibile a chiunque violare.

Il Password Manager di Norton è incluso in tutti i piani in abbonamento: Norton AntiVirus Plus (a 1,67€ al mese), Norton 360 Standard (a 2,08€ al mese), Norton 360 Deluxe (a 2,50€ al mese) e Norton 360 Advanced (a 3,33€ al mese).

Scopri il piano più adatto alle tue esigenze di sicurezza e approfitta degli sconti (fino al 71% di risparmio) sui piani Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.