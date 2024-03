Entra nell'universo di SelfyConto e ottieni il 5% annuo sui tuoi risparmi

Entra nell’universo di SelfyConto, il conto che si distingue nel panorama bancario attuale per l’offerta che coniuga convenienza e flessibilità. Banca Mediolanum, titolare di questo conto corrente, non solo vuole valorizzare i tuoi risparmi, ma li rende anche facilmente accessibili in caso di necessità.

Entra nell'universo di SelfyConto, il conto a misura di risparmiatore

L’aspetto più interessante di SelfyConto è il tasso d’interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate per sei mesi. Questo significa che i tuoi risparmi crescono a un ritmo soddisfacente, senza che tu debba fare nulla. È come avere un piccolo impianto che produce interessi, giorno e notte, senza sosta.

Ma la vera bellezza di SelfyConto sta nella sua struttura a costo zero. Per i giovani al di sotto dei 30 anni, il conto è completamente privo di spese di gestione. E se hai più di trent’anni? Non ti preoccupare, perché il primo anno è comunque gratuito.

Questo è un grande vantaggio, perché significa che ogni centesimo guadagnato dagli interessi rimane tuo, senza essere eroso da commissioni o costi nascosti.

La Mediolanum Card, che accompagna il conto, è un altro punto di forza. Gratuita e versatile, ti permette di prelevare contanti senza spese aggiuntive in tutta l’area Euro e di fare acquisti con la sicurezza del circuito MasterCard.

Che tu preferisca la carta fisica o quella digitale, la Mediolanum Card si adatta alle tue esigenze, offrendoti comodità e sicurezza in ogni transazione.

Con la promozione attuale, non c’è davvero motivo di aspettare. È il momento di far lavorare i tuoi risparmi tanto quanto lavori tu.

Perché alla fine, non è solo questione di soldi, ma di fare scelte che ti danno pace della mente. E questo, credetemi, non ha prezzo. Entra nel mondo di SelfyConto oggi stesso: i tuoi risparmi non sono solo cifre su uno schermo, ma sono la sicurezza di un domani più sereno.

