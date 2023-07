Eni Plenitude: ora con 100€ di Gift Voucher TicketOne

Ora con l'offerta Trend Casa di Eni Plenitude se fai lo switch hai in regalo un Voucher del valore di 100 euro da utilizzare sul portale TicketOne. Quest'iniziativa è in scadenza nelle prossime ore, approfittane subito!

Trend Casa: ecco i dettagli della promozione di Eni Plenitude

Grazie a Trend Casa di Eni Plenitude il risparmio lo vedi già dalla prima fattura soprattutto se il tuo gestore ha cambiato le condizioni contrattuali e prima avevi un prezzo bloccato oppure provieni dal Mercato di maggior tutela. Nello specifico, l'offerta comprende un prezzo indicizzato che si attesta mese per mese e viene regolato dall'ARERA. Oltre al valore indicizzato, Eni Plenitude richiede sui consumi uno spread di 0,0264 €/kWh per la Luce e 0,1000 €/Smc per il Gas. Lo spread che viene applicato in bolletta è bloccato per 12 mesi ed è valido sia in fascia Monoraria sia in fascia Bioraria. Il fornitore di Luce e Gas richiede anche un costo di commercializzazione e vendita pari a 12 euro per la Luce e 12 euro per il Gas. Questo corrispettivo è incluso ogni mese in bolletta proprio come il Canone TV.

Oltre al prezzo indicizzato che ti permette di risparmiare, è possibile risparmiare anche grazie alla domiciliazione delle bollette. Infatti, con l'addebito delle utenze tramite carta di credito o conto corrente bancario sarà possibile ricevere uno sconto in fattura di 1 euro al mese per 24 mesi.

Questo gestore è davvero conveniente per chi proviene dal Tutelato oppure per chi ha una spesa mensile maggiore al netto di spread e di costo fisso. Inoltre, Plenitude, garantisce un'assistenza dedicata disponibile dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20 tramite numero verde gratuito 800.900.700.

Costi ed altro

La tariffa è attivabile in completa autonomia ONLINE solo fino a domani. La promozione è infatti in scadenza nelle prossime ore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.