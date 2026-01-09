Engie rinnova l'offerta luce e gas a prezzo fisso: ecco le tariffe valide fino al 15 gennaio

Primo rinnovo del 2026 in casa Engie, la multinazionale francese attiva nel mercato libero dell'energia. Per chi si aspettava i primi rincari dovuti all'arrivo dell'inverno si deve ricredere, dal momento che il fornitore transalpino ha conservato due tra le tariffe più convenienti oggi disponibili in tutto il mercato libero in Italia.

Il rinnovo delle tariffe riguarda l'offerta a prezzo bloccato Energia PuntoFisso 24 Mesi, con cui è possibile bloccare appunto il costo della materia prima luce e gas per due anni consecutivi. Ciò consente di vivere i prossimi mesi, anche se sarebbe meglio parlare di anni, con più tranquillità, sapendo di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato.

Le tariffe dell'offerta a prezzo fisso di Engie valide fino al 15 gennaio

Ecco dunque le tariffe luce e gas dopo il primo rinnovo di quest'anno da parte di Engie.

Luce (tariffa monoraria)

0,0916 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima luce bloccato per due anni consecutivi 84 euro l'anno: costo di commercializzazione

Luce (tariffa multioraria)

Luce F1: 0,0947 euro/kWh (dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00)

(dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00) Luce F2: 0,099 euro/kWh (dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00 esclusi i giorni festivi)

(dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00 esclusi i giorni festivi) Luce F3: 0,083 euro/kWh (dal lunedì al sabato dalle 23:00 alle 7:00, la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24)

Gas

0,3495 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi

: costo della materia prima gas bloccato per due anni consecutivi 84 euro l'anno: costo di commercializzazione

Anche in questo caso, l'importo finale in bolletta si compone anche con i costi indipendenti dal fornitore, nello specifico la componente ASOS, gli altri oneri generali di sistema e le spese per la tariffa per l'utilizzo della rete.

Come accennato nel titolo dell'articolo, le tariffe indicate qui sopra e nella foto sono valide per tutti coloro che richiederanno una nuova fornitura Engie con l'offerta Energia PuntoFisso 24 Mesi entro il 15 gennaio 2026.

