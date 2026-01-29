Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Engie PuntoFisso 24 mesi: così blocchi il prezzo di luce e gas fino al 2028

Ecco l'offerta da non perdere per bloccare il prezzo dell'energia per i prossimi due anni.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 29 gen 2026
Il tuo "scudo" contro rincari e inflazione si chiama Engie PuntoFisso 24 mesi, la tariffa a prezzo bloccatosu luce e gas che ti permette di sapere con certezza quanto andrai a spendere fino al 2028, senza sorprese, costi nascosti o imprevisti. Significa poter attraversare due inverni e due stati senza temere le fluttuazioni del mercato: una vera comodità.

L'offerta ti permetterà dunque di pianificare le tue spese senza sorprese. In particolare, parliamo di un pacchetto che prevede una componente luce con una tariffa monoraria a 0,0959 €/kWh, a cui si aggiunge un piccolo forfait di 0,002 €/kWh per lo sbilanciamento, più un costo di commercializzazione di 84 €/anno. Per il gas, invece, il prezzo è 0,3458 €/Smc, con lo stesso costo di commercializzazione annuale.

Per due anni questo prezzo che vedi resterà identico, qualsiasi cosa accada, al netto di oneri di rete, ASOS e altri costi di sistema. La gestione sarà completamente digitale: pagherai tramite addebito diretto sul conto corrente ricevendo la bolletta online, con energia elettrica che proverrà al 100% da fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi.

In più, a tua disposizione avrai un servizio clienti sempre pronto a tutto, con risposte lampo e soprattutto esaurienti per qualsiasi tua necessità. Avrai inoltre modo di monitorare i consumi per capire come usi luce e gas, in modo da individuare i momenti di maggiore utilizzo e ottimizzare al meglio le tue abitudini quotidiane. Trasparente, comoda e stabile: scopri Energia PuntoFisso 24 Mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

