Engie, l'offerta Energia PuntoFisso scade oggi: costo della luce ai minimi

Oggi, giovedì 16 ottobre, scade l'offerta luce e gas Engie denominata Energia PuntoFisso, o meglio è l'ultimo giorno utile per approfittare dello sconto sul costo della materia prima luce e bloccarlo per due anni consecutivi. Le tariffe in scadenza nella giornata odierna sono, lo sottolineiamo, tra le più convenienti del mercato libero.

Energia PuntoFisso di Engie è l'offerta luce e gas che consente agli utenti di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc per due anni di fila, indipendentemente da quelle che saranno le prossime oscillazioni del mercato. Alla luce, scusate il gioco di parole, delle attuali tariffe, dunque, quella di oggi può essere una delle ultime occasioni per risparmiare in modo considerevole sulla bolletta dei prossimi due inverni.

Le tariffe valide fino al 16 ottobre dell'offerta Engie Energia PuntoFisso

Grazie all'ultima offerta su Energia PuntoFisso, gli utenti che sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 16 ottobre potranno bloccare il costo della materia prima luce e gas a una tariffa particolarmente conveniente. Ecco una panoramica completa della promozione in scadenza oggi.

Luce (tariffa monoraria)

costo materia prima energia monoraria: 0,111 euro/kWh invece di 0,1112 euro/kWh (prezzo da intendersi bloccato per due anni consecutivi)

invece di 0,1112 euro/kWh (prezzo da intendersi bloccato per due anni consecutivi) servizio di commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno

Luce (tariffa a fasce)

costo materia prima energia F1: 0,1127 euro/kWh (prezzo da intendersi bloccato per due anni consecutivi)

costo materia prima energia F2: 0,1199 euro/kWh (prezzo da intendersi bloccato per due anni consecutivi)

costo materia prima energia F3: 0,1025 euro/kWh (prezzo da intendersi bloccato per due anni consecutivi)

servizio di commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno

Gas

costo materia prima gas naturale: 0,43 euro/Smc (prezzo da intendersi bloccato per due anni consecutivi)

(prezzo da intendersi bloccato per due anni consecutivi) servizio di commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno (+ 0,00795 euro/Smc)

Per richiedere l'attivazione dell'offerta Engie è sufficiente pigiare sul pulsante "Attiva Ora", scegliere se attivare Luce, Gas o entrambi, completare la registrazione di un nuovo account e attendere l'elaborazione della richiesta da parte del colosso energetico francese.

