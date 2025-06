ENGIE: luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi

In un contesto segnato dall’instabilità dei mercati energetici e da continui rincari in bolletta, scegliere un fornitore che garantisca trasparenza e tutela economica è fondamentale. È proprio in questa direzione che va l’offerta Energia PuntoFisso di ENGIE, pensata per chi cerca stabilità nei costi, semplicità nella gestione e un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale.

Con Energia PuntoFisso, luce e gas hai un'offerta a prezzo fisso per 12 mesi, senza sorprese, senza costi di attivazione e senza interventi tecnici in casa. L’energia elettrica fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili certificate, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente. L’offerta è attivabile fino al 4 giugno 2025 e l’attivazione è completamente digitale e richiede solo pochi minuti.

Scopri Calcola il tuo preventico con ENGIE I vantaggi dell’offerta Energia PuntoFisso Con Energia PuntoFisso, ENGIE punta sulla semplicità e sulla trasparenza: Prezzo fisso per 12 mesi : 0,1276 €/kWh per l’energia elettrica (monoraria) e 0,475 €/Smc per il gas naturale.

Zero costi di attivazione , nessun intervento fisico e continuità garantita della fornitura.

Componente di commercializzazione fissa : 6 €/mese per luce e gas (72 €/anno ciascuno), con una piccola quota variabile per il gas (0,00795 €/Smc).

Energia 100% rinnovabile, senza costi aggiuntivi, grazie alla certificazione GSE tramite Garanzie d’Origine. Come funziona l’attivazione Diventare clienti ENGIE è semplice e veloce: Richiedi l’attivazione online in pochi minuti (basta una bolletta). Scegli luce, gas o entrambi. Verifica l’email e conferma la richiesta. ENGIE si occupa del passaggio senza interruzioni. Accessibilità e gestione smart ENGIE accompagna i propri clienti con strumenti digitali intuitivi per: Simulare la bolletta prima dell’attivazione.

Gestire il contratto via app e area personale.

Comunicare facilmente anche via WhatsApp.

Ricevere bollette via email, chiare e leggibili, con domiciliazione automatica dei pagamenti. Con l'obiettivo è aiutare famiglie e aziende a consumare meno e meglio, offrendo soluzioni integrate per luce, gas e servizi di efficienza energetica, ENGIE si afferma come un player globale dell’energia a basse emissioni di CO₂, con oltre 60 sedi in Italia e più di 1 milione di clienti. Per conoscere l'offerta completa di "Energia PuntoFisso di ENGIE" clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.