ENGIE lancia la nuova promo con energia rinnovabile: prezzo fisso per 12 mesi

Con l’arrivo delle giornate più lunghe, ENGIE propone un’offerta ideale per chi cerca chiarezza e risparmio: si chiama Energia PuntoFisso e garantisce prezzi bloccati per 12 mesi sia per luce che per gas. Una soluzione digitale, sostenibile e conveniente, disponibile fino al 4 giugno. Vediamo nel dettaglio cosa include e come attivarla.

Prezzo bloccato e gestione 100% digitale

ENGIE conferma la sua missione green e innovativa con Energia PuntoFisso: un’offerta a prezzo fisso che include energia 100% rinnovabile e strumenti digitali per il controllo completo della tua fornitura. Il costo della materia prima per la luce è di 0,1276 €/kWh, mentre per il gas è di 0,475 €/smc. Le spese di commercializzazione sono di 6 €/mese, con un piccolo contributo aggiuntivo sul gas pari a 0,00795 €/smc.

Attivando Energia PuntoFisso, non ci sono costi di attivazione, né sostituzioni di contatori o interventi tecnici. La continuità della fornitura è garantita. Inoltre, ENGIE punta su un’esperienza utente semplificata: puoi simulare la bolletta, gestire tutto tramite app e ricevere assistenza anche via WhatsAapp. Con la domiciliazione bancaria, infine, le bollette vengono pagate automaticamente alla scadenza.

L’elettricità fornita da ENGIE proviene esclusivamente da fonti rinnovabili, come pannelli fotovoltaici e impianti eolici. Questo non solo riduce l’impatto ambientale, ma ti consente di fare una scelta consapevole per un futuro più sostenibile.

Come attivare l’offerta ENGIE

Diventare cliente ENGIE è semplice e veloce:

Richiedi l’attivazione online entro il 4 giugno 2025: bastano cinque minuti e l’ultima bolletta; Scegli il tipo di fornitura: solo luce, solo gas, oppure entrambi; Verifica l’indirizzo e-mail e conferma con un click; Rilassati: ENGIE si occupa del passaggio dal tuo attuale fornitore senza alcuna interruzione di servizio.

Energia PuntoFisso è l’offerta ENGIE pensata per chi desidera una fornitura stabile e green, senza sorprese in bolletta. Con un prezzo bloccato per 12 mesi, gestione digitale, supporto continuo e energia 100% rinnovabile, ENGIE unisce convenienza e sostenibilità. Attivala online entro il 4 giugno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.