Engie abbassa il costo della luce: offerta valida fino al 16 ottobre

Il gruppo energetico francese Engie ha di nuovo ritoccato al ribasso la tariffa della luce per la sua offerta Energia PuntoFisso, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per due anni consecutivi. Per approfittare della nuova tariffa ribassata occorre richiedere l'attivazione della fornitura entro il 16 ottobre 2025.

Energia PuntoFisso di Engie è l'offerta luce e gas che permette di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc per 24 mesi di fila, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato nel corso dei prossimi due anni. Un altro suo punto di forza è la semplicità della bolletta, chiara e facile da leggere per chiunque.

Le tariffe dell'offerta Energia PuntoFisso di Engie valide fino al 16 ottobre

Aderendo quindi alla promozione Special Days di Engie, è possibile beneficiare di tariffe luce e gas ancora più competitive. Ecco i prezzi validi per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura Energia PuntoFisso entro il 16 ottobre.

Luce (tariffa monoraria)

costo materia prima energia monorario: 0,111 euro/kWh 0,1112 euro/kWh

commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno

Luce (tariffa a fasce)

costo materia prima energia F1: 0,1127 euro/kWh

costo materia prima energia F2: 0,1199 euro/kWh

costo materia prima energia F3: 0,1025 euro/kWh

commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno

Gas

costo materia prima gas naturale: 0,43 euro/Smc

commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno

Un ulteriore punto di forza dell'offerta promossa da Engie è la possibilità per i clienti finali di monitorare costantemente i propri consumi in qualsiasi momento della giornata, così da poter avere una maggiore consapevolezza delle scelte compiute e adottare la giusta strategia per risparmiare.

Infine, a tutto questo si aggiunge l'utilità dell'app Engie, con la quale ognuno può gestire qualsiasi aspetto del proprio contratto, controllare le bollette e richiedere assistenza al servizio clienti. L'applicazione è disponibile sia su dispositivi Android che su iPhone.

