Engie abbassa il costo della luce: offerta valida fino al 16 ottobre
Il costo della materia prima energia dell'offerta Energia PuntoFisso è sceso a 0,111 euro/kWh nell'ambito della promozione Special Days.
Federico Pisanu
Pubblicato il 15 ott 2025
Il gruppo energetico francese Engie ha di nuovo ritoccato al ribasso la tariffa della luce per la sua offerta Energia PuntoFisso, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima luce e gas per due anni consecutivi. Per approfittare della nuova tariffa ribassata occorre richiedere l'attivazione della fornitura entro il 16 ottobre 2025.

Energia PuntoFisso di Engie è l'offerta luce e gas che permette di pagare lo stesso prezzo al kWh o Smc per 24 mesi di fila, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato nel corso dei prossimi due anni. Un altro suo punto di forza è la semplicità della bolletta, chiara e facile da leggere per chiunque.

engie energia puntofisso valida fino al 16 ottobre

Le tariffe dell'offerta Energia PuntoFisso di Engie valide fino al 16 ottobre

Aderendo quindi alla promozione Special Days di Engie, è possibile beneficiare di tariffe luce e gas ancora più competitive. Ecco i prezzi validi per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura Energia PuntoFisso entro il 16 ottobre.

Luce (tariffa monoraria)

  • costo materia prima energia monorario: 0,111 euro/kWh 0,1112 euro/kWh
  • commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno

Luce (tariffa a fasce)

  • costo materia prima energia F1: 0,1127 euro/kWh
  • costo materia prima energia F2: 0,1199 euro/kWh
  • costo materia prima energia F3: 0,1025 euro/kWh
  • commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno

Gas

  • costo materia prima gas naturale: 0,43 euro/Smc
  • commercializzazione al dettaglio: 72 euro l'anno

Un ulteriore punto di forza dell'offerta promossa da Engie è la possibilità per i clienti finali di monitorare costantemente i propri consumi in qualsiasi momento della giornata, così da poter avere una maggiore consapevolezza delle scelte compiute e adottare la giusta strategia per risparmiare.

Infine, a tutto questo si aggiunge l'utilità dell'app Engie, con la quale ognuno può gestire qualsiasi aspetto del proprio contratto, controllare le bollette e richiedere assistenza al servizio clienti. L'applicazione è disponibile sia su dispositivi Android che su iPhone.

