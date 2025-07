Energia PuntoFisso di ENGIE: luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi

Con Energia PuntoFisso, ENGIE propone un’offerta studiata per chi cerca serenità e certezze in bolletta: prezzo bloccatoper 24 mesi per luce e gas, senza sorprese e senza rincari legati all’andamento del mercato. Significa che, qualunque cosa accada ai costi dell’energia nei prossimi due anni, la tua tariffa resterà invariata: 0,1243 €/kWh per la luce (monorario) o a fasce e 0,46 €/smc per il gas, con un contributo fisso di commercializzazione di 6 €/mese per ciascuna fornitura.

Calcola un preventivo con Engie L'offerta è valida fino al 9 luglio 2025 ed è attivabile per luce e gas insieme oppure per una sola delle due forniture, con un processo semplice e interamente online: bastano pochi clic per avviare la pratica e lasciare ad ENGIE la gestione del passaggio, senza alcuna interruzione di servizio. Un'offerta chiara e sostenibile Energia PuntoFisso è pensata per offrire tranquillità e consapevolezza: paghi sempre la stessa tariffa al kWh o Smc e il prezzo fisso ti premia se usi l’energia in modo attento e responsabile. Non servono calcoli complicati o previsioni sui rialzi di mercato: sai già oggi quanto spenderai domani. Inoltre, ENGIE garantisce energia elettrica 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili certificate, senza costi extra: una scelta concreta per ridurre il proprio impatto ambientale. Tutta la comodità del digitale Con Energia PuntoFisso, gestisci tutto comodamente online: pagamenti con addebito diretto sul conto corrente, bollette digitali chiare e consultabili sempre, senza carta e senza code agli sportelli. Attraverso l’App ENGIE Italia, puoi controllare i consumi di luce e gas, monitorare lo storico fino a due anni e individuare i momenti di maggior spesa, per aiutarti a usare l’energia in modo più consapevole e conveniente. Come attivare Energia PuntoFisso Attivare l’offerta è facile e veloce: scegli se vuoi luce, gas o entrambe le forniture, conferma la tua richiesta online e rilassati. ENGIE penserà a tutto, inclusa la comunicazione al tuo attuale fornitore, per garantirti un passaggio fluido e senza interruzioni. È anche possibile farsi aiutare gratuitamente da un consulente ENGIE per scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Per conoscere l'offerta completa di Engie clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.