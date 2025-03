Elon Musk sostituisce 1.500 dipendenti del DOGE con un chatbot

Il Doge di Musk, un dipartimento creato per ottimizzare l'efficienza governativa degli Stati Uniti, ha avviato un cambiamento significativo all'interno della General Services Administration (GSA), licenziando ben 1.500 dipendenti federali e sostituendoli con l'uso di un avanzato chatbot basato su intelligenza artificiale, denominato GSAi.

Il software, sviluppato appositamente per applicazioni governative, è simile a soluzioni commerciali come ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic. Secondo quanto riportato dal sito Wired Usa, il chatbot GSAi è stato progettato per automatizzare una serie di compiti amministrativi.

Tra le attività che il software sarà in grado di svolgere ci sono la redazione di bozze per email, la scrittura di codice, il riassunto di testi e, in futuro, anche compiti più complessi come l’analisi dei contratti e la gestione degli approvvigionamenti. La novità è stata testata per la prima volta a febbraio con un gruppo di 150 dipendenti della GSA, e ora il progetto prevede di estendere l’utilizzo del chatbot a tutta l'agenzia.

La conferma del capo dei Technology Transformation Services

Il programma, che sta ricevendo molta attenzione, è stato oggetto di un memorandum interno in cui si spiegano le modalità di utilizzo del chatbot AI. Il documento specifica che il software continuerà a migliorare progressivamente grazie all’integrazione di nuove informazioni. Tuttavia, viene anche raccomandato di non inserire dati personali o informazioni riservate nel sistema, per garantire la privacy e la sicurezza.

In un incontro pubblico con il personale, Thomas Shedd, ex ingegnere di Tesla ora a capo dei Technology Transformation Services, ha confermato che la divisione tecnologica della GSA subirà una riduzione del 50% del proprio personale nelle prossime settimane. Questa decisione arriva dopo il licenziamento di circa 90 persone nel settore, e Shedd ha sottolineato che il personale rimanente si concentrerà su progetti come Login.gov e Cloud.gov, che offrono infrastrutture web essenziali per altre agenzie federali.

La decisione di sostituire i dipendenti con il chatbot GSAi solleva interrogativi sul futuro dei posti di lavoro nella pubblica amministrazione, ma rappresenta anche un passo significativo verso l'adozione dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico.