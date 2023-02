elementary OS 7 “Horus”: arrivato il nuovo AppStore

I developer del progetto elementary OS hanno reso noto alla propria community la disponibilità del nuovo aggiornamento della distribuzione. La tanto attesa elementary OS 7 “Horus” è infatti disponibile per il download e nel nuovo file ISO è possibile reperire diverse innovazioni di rilievo che migliorano concretamente la già ottima UX (User Experience) di tale sistema e del relativo ambiente desktop correlato sviluppato sempre dai medesimi sviluppatori. Elementary OS 7 “Horus” si basa interamente sui pacchetti provenienti dai repository software di Ubuntu 22.04 LTS "Jammy Jellyfish". Tale edizione implementa un AppStore completamente rinnovato che rende più semplice e fluido il processo di installazione e gestione degli applicativi.

Nel dettaglio l'AppStore beneficia adesso della funzionalità di sideloading ed il supporto nativo per Flathub ed altri store di pacchetti Flatpak similari. Sono state inoltre migliorate le descrizioni dei programmi ed i relativi screenshot ed è stato inserito il supporto alle Web Application. Sempre per quanto riguarda la gestione dei programmi pacchettizzati in formato Flatpak questi ora vengono aggiornati automaticamente e l'utente può anche eseguire un aggiornamento manualmente offline tramite l'apposito eseguibile scaricato manualmente.

elementary OS 7 “Horus” integra un wizard d'installazione migliorato ed una nuova Feedback app con cui gli utenti possono appunto inviare le proprie segnalazioni al team di developer. L'applicazione Mail, un client di posta elettronica sviluppato dal team elementary, ha ricevuto una completa integrazione con il flatter design, ovvero il paradigma estetico del progetto. Mentre l'applicazione Tasks, un programma per le note, ora può operare anche in modalità offline.

Il player multimediale Music è stato completamente ridisegnato ed ora è molto più semplice gestire ed ascoltare la propria musica salvata in locale. Il file manager Files adesso da la possibilità all'utente di selezionare le cartelle tramite un normale click, senza dunque procedere subito alla loro apertura. Altra novità presente in elementary OS 7 “Horus” riguarda i System Setting che ora implementano il nuovo sistema di power profile management, che include le relative Performance Mode e Power Saver Mode. Tali modalità possono essere abilitate dall'utente in base alle proprie necessità.