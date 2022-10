Education Week: la logica Data Driven è opportunità

L'intuito è una dote importante, ma la sua importanza è inversamente proporzionale al tasso di organizzazione e competitività del settore nel quale si va ad operare. L'intuito, infatti, è una dote che fa la differenza soltanto su mercati nei quali ancora non sono disponibili regole, protocolli, best practice tali da consentire una visione prospettica completa. Ecco perché le aziende cercano sempre di più professionisti in grado di andare ben oltre l'intuito, mettendo in campo capacità analitiche approfondite che supportino una strategia decisionale di tipo "data driven".

Education Week: la formazione nel data driven

Anche in occasione dell'Education Week 2022 v'è a disposizione un appuntamento firmato 24ORE Business School per approfondire questa tematica:

Saper interrogare, interpretare e gestire i dati è un Asset fondamentale per impostare una strategia di Business efficace e duratura. [...] Professionisti quali Data Scientist, Data Analyst e Data Engineer sono sempre più richiesti e acquisire competenze legate al mondo dei dati è un elemento vincente per tutti coloro che desiderino qualificarsi e ri-qualificarsi nei ruoli più ricercati nel mercato del lavoro.

La formazione, infatti, ha un ruolo cruciale in questo ambito: l'analisi del dato equivale alla creazione di una raffineria privata per il petrolio del nuovo millennio, creando i presupposti per l'estrazione di valore da informazioni grezze precedentemente mai utilizzate né considerate per quel che valgono realmente. L'Education Week diventa così opportunità immediata: fino al 17/10 è proprio 24ORE Business School ad offrire un importante sconto per la partecipazione al Master Big Data, Intelligenza Artificiale e Business Analytics.

Il corso si sviluppa con 10 ore di lezione on-demand, 28 ore in live streaming ed un Project Work, il tutto racchiuso in un totale di 4 mesi di formazione con massima flessibilità didattica. Il corso si dipana su 6 moduli:

Fondamenti di Big Data e Data Driven Economy Tecniche di analisi dei dati Business Intelligence: dal dato alla strategia Data Visualization Data Management Artificial Intelligence

Appare immediatamente chiaro quanto l'approccio pragmatico al tema faccia emergere l'importanza del dato come asset essenziale a disposizione dell'azienda: mettere in campo risorse in grado di estrarvi valore significa creare nuova ricchezza a disposizione degli investimenti aziendali, delle strategie di lungo periodo e dell'analisi quotidiana delle operazioni.

L'Education Week diventa quindi opportunità per quanti intendono sviluppare un nuovo percorso di formazione su una tematica tanto cruciale per il futuro. Il corso porta in diretto contatto con sistemi di gestione e analisi di avanguardia quali R, PowerBI, Tableau, Google Analytics e SAS, con quest'ultima coinvolta anche in un laboratorio specifico per la certificazione internazionale "SAS Certified Specialist: Visual Business Analytics".

Se la formazione è opportunità, l'Education Week è occasione e 24ORE Business School è soluzione: una situazione che, dati alla mano, mette sul piatto benefici tali da rendere la decisione semplicemente "data driven".

