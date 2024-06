Neurith, la scrittura si fa intelligente: tu pensi, l'IA scrive

Mettere in piedi un sito Web non è più cosa complessa: l'artigianalità del codice è spesso sorpassata a destra da tool e CMS di ogni tipo, pur con risultati spesso contrastanti. Il "fai da te" è cosa ancor più diffusa in termini di contenuto: una volta creato un sito Web, infatti, occorre animarlo con testi in grado di strizzare l'occhio all'utente e attirare i motori di ricerca, portare alla conversione e informare su servizi e prodotti offerti. Tutto attorno v'è poi una selva di strumenti comunicativi ulteriori che rappresentano il volto dell'azienda nei confronti del mondo esterno: email, comunicati, newsletter e quant'altro rappresentano i vari porti d'approdo attraverso cui l'utente entra in contatto con l'azienda, impara a misurarne le capacità e sceglie infine se affidarvisi o meno.

Neurith è un nuovo strumento pensato per assistere quanti si trovano a dover lavorare con il testo. Con il testo in ogni sua forma: che serva un business plan, uno script per un video, un post per social network, un'email professionale o cos'altro. Del resto molti sanno cucinare, ma pochi sanno allietare il gusto; molti sanno canticchiare, ma pochi sanno comporre; molti sanno fare scarabocchi, ma pochi sanno dipingere. Lo stesso vale per il testo: tutti sanno scrivere, ma molto pochi hanno la giusta sensibilità per usare le parole giuste al momento giusto, ottenendo l'obiettivo che ci si pone ed evitando di far passare al destinatario significati contraddittori.

Questione di competenza, sensibilità, intuito e creatività. Neurith non insegna a comporre testi: li produce direttamente, supportandone la creazione attraverso quella particolare caratteristica che l'intelligenza artificiale sa mettere in campo, ossia la creazione di un rapporto di sinergia con l'uomo.

Neurith, sinergia intelligente

Neurith è un servizio basato sull'intelligenza artificiale e nasce per affiancare l'uomo nel mezzo del momento creativo. L'IA non sostituisce l'essere umano poiché non ha la possibilità di leggere nel pensiero i desideri, i dettagli e gli obiettivi nascosti: ha tuttavia la grande capacità di apprendere le finalità che ci si è posti e sa allestire testi che vanno in quella direzione. L'IA ha inoltre a disposizione un corollario di conoscenze ed esperienze utili per fare in modo che il testo sia sempre opportunamente allestito in modo da funzionare in ogni contesto, su ogni strumento, per ogni destinatario.

Sarebbe facile pensare che sia sufficiente affidarsi a ChatGPT o altri tool similari, ma in realtà Neurith va oltre tutto ciò. Anche usare l'IA richiede competenze: se la domanda è mal posta, la risposta non potrà essere completa, né ben plasmata per il canale entro cui sarà utilizzata. Neurith è una sovrastruttura che consente di usare l'IA in modo più facile e coerente, ottenendo esattamente ciò che si desidera: ci pensa Neurith ad applicare modelli preformati, ampiamente testati, affinché un post, un'email, un comunicato o una canzone possano seguire canoni creativi differenti e ottimizzati per il contesto entro cui debbono esprimersi.

Una volta consolidata tale opportunità, l'essere umano è finalmente libero di esprimersi: è sufficiente porre domande a Neurith per ottenere il testo desiderato e su quest'ultimo ci si potrà applicare, infine, per creare sfumature proprie, limando le parole per dare un tocco ulteriore al risultato e sentirlo realmente proprio.

Ogni prompt ha preset definiti, ogni formato ha principi predeterminati. 25 le lingue contemplate, a cui si aggiungono anche la possibilità di creare immagini da usare a corollario del testo. Il risultato potrà essere tanto in PDF quanto in Word, oppure a libera portata di copia/incolla: ogni parola sarà pesata adeguatamente, ogni canone linguistico sarà cesellato con attenzione. Le potenzialità sono infinite, poiché Neurith è in grado di assistere la scrittura di formati disparati:

titoli, anche con finalità attira-click;

idee per un blog;

scrittura di lunghi post;

testi lunghi per ebook;

descrizione di prodotti;

email di vario genere;

comunicati stampa;

testi di canzoni;

post (Facebook, Instagram, LinkedIn o altri);

annunci promozionali;

articoli;

FAQ;

informazioni descrittive aziendali;

saggi accademici;

testi per SMS marketing;

business plan;

script per video;

newsletter

Tra le capacità più apprezzabili di Neurith v'è la sofisticazione di uno strumento in grado non soltanto di sopperire ad una eventuale mancanza di creatività, non soltanto di conoscere le giuste caratteristiche di un messaggio in base al canale su cui è veicolato, ma anche di distillare il giusto tone of voice. L'algoritmo non si limita a scimmiottare standard noti, ma opera per creare un rapporto personalizzato e ottimizzato con i clienti, con i partner, con l'utenza interessata: il tono non è soltanto colore, ma sfumatura in grado di aggiungere significato ulteriore e profondità al messaggio.

A questo punto, che serva un titolo accattivante o la descrizione di un prodotto, un whitepaper su un dato argomento o un lungo post per il proprio blog, sarà sufficiente "parlarne" con Neurith e velocizzare così l'approdo ad un contenuto immediatamente utilizzabile.

Come si usa Neurith

Neurith è un assistente a tutto tondo in grado di assistere l'utente o l'azienda nella creazione di contenuti ad hoc. Non c'è tipologia di testo che Neurith non possa affrontare: i prompt abbracciano una vasta gamma di tipologie di contenuto ed il ventaglio di possibilità viene continuamente ampliato.

Accedervi ha un costo minimo, soprattutto alla luce del tempo che consente di risparmiare e del grande vantaggio competitivo che mette a disposizione. Neurith, infatti, è utile tanto all'esperto quanto all'utente privo di particolari doti nella scrittura: il compendio di creatività, capacità ed esperienza che è in grado di mettere sul piatto è in ogni caso un arricchimento per la qualità del testo risultante. Vi si può accedere con formule di abbonamento basate in particolare sulle tipologie di testo desiderate e sul quantitativo di parole che si ha bisogno di creare.

Sono essenzialmente tre i piani disponibili:

Standard Plan (150 mila parole, oltre 40 modelli) a 19€/mese

(150 mila parole, oltre 40 modelli) a 19€/mese Premium Plan (200 mila parole, oltre 60 modelli) a 39€/mese

(200 mila parole, oltre 60 modelli) a 39€/mese Platinum Plan (300 mila parole, oltre 70 modelli) a 59€/mese

I piani più evoluti saranno utili in particolare per aziende che debbono creare molto testo nell'unità di tempo e che intendono affidarsi a Neurith per una molteplicità di modelli, finalità e contesti di scrittura; il piano più economico potrà assistere nella quotidianità (email, SMS, post, social post, eccetera), calibrando le parole nel modo più opportuno per comunicazioni più standard e circostanziate.

La grande opportunità a disposizione è quella della prova gratuita: sarà infatti sufficiente iscriversi per poter accedere a Neurith e metterlo alla prova, potendo così capire subito in che modo possa fare al caso proprio e quale possa essere il proprio profilo ideale.

Neurith è un assistente intelligente e sempre a disposizione: è sufficiente spiegare ciò che si intende trasmettere e dove lo si vuole pubblicare per ottenere una risposta immediata ed affidabile, sulla quale costruire il proprio testo a piacimento. Non ci si dovrà più bloccare davanti ad una pagina vuota, alla necessità di un post urgente, di fronte ad una email importante a cui dover rispondere: ci pensa Neurith a facilitare e velocizzare le cose.

