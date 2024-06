Babbel è il tuo insegnante privato durante l'estate: sconti fino al 60%

Vuoi sfruttare al meglio l'estate per imparare una nuova lingua? Babbel ha l'offerta perfetta per te! Solo per un periodo limitato, puoi ottenere un risparmio fino al 60% su tutti i piani in abbonamento e a vita.

Con Babbel, avrai a disposizione un insegnante privato sempre a portata di mano, che ti guiderà passo dopo passo nell'apprendimento della lingua che hai sempre desiderato. Potrai scegliere tra 13 lingue diverse e accedere a lezioni, giochi e podcast divertenti e coinvolgenti.

Quali sono i vantaggi di Babbel?

Sono tre i piani disponibili: 6 mesi di abbonamento a 8,99 euro al mese (25% di sconto), 12 mesi di abbonamento a 5,99 euro al mese (50% di sconto), oppure a vita, senza nessun abbonamento ma accesso per sempre a tutte le risorse, a 239,99 euro una tantum, pari al 60% di sconto.

Imparare una nuova lingua ti permette di viaggiare con più facilità: comunica con la gente del posto, ordina nei ristoranti e chiedi indicazioni con sicurezza. Ma non solo, perché ti permetterà di aumentare le tue opportunità di lavoro. In più, è un ottimo esercizio che allena il tuo cervello e aiuta a mantenere la mente attiva.

Con Babbel, puoi imparare una nuova lingua in modo facile e divertente. Ecco alcuni dei suoi vantaggi principali:

Metodo efficace : le lezioni sono basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici, permettendoti di imparare in modo naturale e coinvolgente

: le lezioni sono basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici, permettendoti di imparare in modo naturale e coinvolgente Flessibilità : crea una routine di studio che si adatta ai tuoi impegni e alle tue abitudini. Impara con il tuo ritmo e al tuo livello

: crea una routine di studio che si adatta ai tuoi impegni e alle tue abitudini. Impara con il tuo ritmo e al tuo livello Varietà di contenuti : scegli tra una vasta gamma di corsi, lezioni, giochi e podcast per mantenere il tuo apprendimento interessante e coinvolgente

: scegli tra una vasta gamma di corsi, lezioni, giochi e podcast per mantenere il tuo apprendimento interessante e coinvolgente Insegnanti esperti : impara da insegnanti madrelingua qualificati e appassionati che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi

: impara da insegnanti madrelingua qualificati e appassionati che ti aiuteranno a raggiungere i tuoi obiettivi Babbel Live: videolezioni di lingua online, per imparare mantenendo un contatto umano con i tuoi insegnanti

Scegli il piano più adatto alle tue esigenze, ora in sconto fino al 60%, e inizia l'estate con Babbel: sarà come avere un insegnante privato e tascabile sempre con te, che si adatta ai tuoi impegni e ti permette di imparare in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.