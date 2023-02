Edge: un aggiornamento per dire addio a Internet Explorer 11

Con l'aggiornamento più recente dedicato al browser per la navigazione Web Microsoft Edge l'azienda capitanata da Satya Nadella ha dato l'addio definitivo ad Internet Explorer 11. Vengono così cancellate (o quasi) anche le ultime tracce di un'applicazione storica, pubblicata per la prima volta il 16 agosto 1995, che un tempo era considerata lo standard nel suo mercato di riferimento.

Gli effetti dell'aggiornamento di Edge

Fino ad ora l'ultima release di Internet Explorer era sopravvissuta in Windows per questioni di legacy. Questo perché Microsoft ha voluto tenere conto delle esigenze di numerose aziende legate a problemi di compatibilità con gli applicativi utilizzati. Del browser dovrebbero continuare a funzionare alcune feature correlate alla modalità IE di Edge, senza contare alcune integrazioni su MS Office.

È però necessario ricordare che si tratta di un software datato e non esente da problematiche di sicurezza. A tal proposito basterebbe citare una vulnerabilità recentemente individuata nell'engine JavaScript che con tutta probabilità non troverà mai una soluzione.

L'upgrade di Edge non arriva inatteso in quanto era stato annunciato alla fine dello scorso anno. In ogni caso la Casa di Redmond non offre più alcun supporto ufficiale per Internet Explorer 11 a partire dalla metà dello scorso giugno. Da notate come inizialmente, almeno stando alle dichiarazioni di Microsoft, la rimozione del vecchio browser sarebbe dovuta avvenire tramite un aggiornamento del sistema operativo e non del solo browser.

Gli effetti sulla modalità IE

Il roll-out è appena cominciato ma presto se ne dovrebbero osservare gli effetti. I prossimi aggiornamenti previsti per il 23 maggio e per il 13 giugno dovrebbero determinare anche la rimozione delle icone dal menu "Start" e dalla barra delle applicazioni. Una volta eliminato Internet Explorer 11 non potrà più essere riabilitato, quindi se si desidera mantenerlo si dovrà evitare qualsiasi aggiornamento di Edge con tutti i rischi del caso.

A dimostrazione di quanto Internet Explorer 11 sia duro a morire la modalità IE di Edge continuerà a ricevere supporto ufficiale fino al 2029. Questo per consentire ancora per qualche anno la consultane di pagine Web e applicazioni Internet che non sarebbero fruibili tramite il nuovo browser.