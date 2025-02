Edge per Android: nuovo update include autofill AI e tab declutter

La versione Canary di Edge per Android ha introdotto alcuni miglioramenti relativi alla gestione delle schede. Finora, la versione stabile del browser non offriva alcuna funzione per archiviare o gestire le schede inattive, ma questa situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Il ricercatore di browser Leopeva64 ha monitorato questi sviluppi relativi a Edge per un po' e ora sono emersi in Edge Canary per Android versione 134. Nella versione per PC, gli utenti possono facilmente configurare quando il browser archivia automaticamente la scheda per impedirgli di utilizzare risorse. Non c'era alcuna impostazione per questo nella versione mobile, ma due flag appena introdotti faranno ora il necessario.

Edge per Android: come funzionano Android Tab Declutter e Autofill

Questi flag sono "Android Tab Declutter" e "Archivia tutte le schede tranne quelle attive", che si trovano nella sezione Sperimentale. Basta abilitarli e riavviare il browser. Successivamente, apparirà una nuova opzione "Schede" nella sezione Impostazioni generali con la seguente opzione. Gli utenti possono configurare Edge per Android per forzare la scheda nell'area inattiva. È possibile scegliere tra le opzioni “Mai”, “Dopo 7 giorni”, “Dopo 14 giorni” e “Dopo 21 giorni”. In basso si troverà poi l'opzione "Archivia schede duplicate". Infine, vi è anche una terza opzione chiamata "Chiudi dopo 60 giorni". Questa rimuove automaticamente tutte le schede archiviate. È anche possibile accedere a questa nuova pagina delle impostazioni delle schede toccando l'icona della scheda nel browser e quindi toccando l'opzione Schede inattive.

La funzionalità di autofill (compilazione automatica) potenziata dall'apprendimento automatico fornisce suggerimenti durante la compilazione dei dati personali su un sito web. In precedenza, era stata inserita nella versione desktop del browser, ma ora è ora disponibile in Edge per Android (Canary). Per attivarla/disattivarla basta accedere alla sezione Indirizzi e altro. In seguito, bisognerà regolare l'opzione "Abilita suggerimenti di compilazione automatica basati su apprendimento automatico". Edge mobile può visualizzare in anteprima i file PDF e copiare il testo. Tuttavia, ma non ha una barra degli strumenti per tutte le azioni correlate. Questa versione Canary cerca di risolvere il problema. Per verificarlo è necessario abilitare il flag "Barra degli strumenti PDF nella scheda" per verificarlo. Come accennato in precedenza, gli utenti possono provare tutte queste funzionalità nascoste di Edge per Android dopo aver abilitato i flag nella sezione Sperimentale.