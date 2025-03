Echo Pop: l'ultimo modello di Alexa, l'assistente vocale di Amazon è scontato del 55%

Echo Pop è l'alleato definitivo in casa per la tua abitazione smart: l'assistente vocale con Alexa viene oggi messo in promo con la Festa delle Offerte di Primavera con uno sconto extra large del 55% per un prezzo totale e finale di 24,99€. Ancora non lo hai in casa? Cosa aspetti!

Tutte le funzionalità di Echo Pop: Alexa scontatissima

Echo Pop è un altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa dal design compatto, perfetto per stanze da letto e spazi ridotti. Nonostante le dimensioni contenute, offre un suono ricco e potente, capace di riempire qualsiasi ambiente. Con Echo Pop, puoi controllare la musica con la voce: chiedi ad Alexa di riprodurre brani, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti, come Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer. In alternativa, collega il tuo smartphone tramite Bluetooth per ascoltare la tua playlist in tutta la stanza.

Questo dispositivo trasforma la tua casa in un ambiente intelligente: con semplici comandi vocali o tramite l’App Alexa, puoi gestire dispositivi compatibili, come prese e luci smart. Inoltre, Alexa ti aiuta nelle attività quotidiane: puoi impostare timer, controllare il meteo, leggere le notizie, fare chiamate e molto altro.

Grazie alle Skill di Alexa, le funzionalità dell’Echo Pop sono sempre in crescita. Puoi attivare suoni rilassanti, giochi interattivi o quiz musicali, rendendo il dispositivo ancora più utile e divertente. L’indicatore luminoso di Echo Pop si accende solo quando Alexa ascolta la parola di attivazione, garantendo controllo e sicurezza.

Inoltre, è progettato per la protezione della privacy, con un pulsante dedicato per disattivare i microfoni. Infine, Echo Pop è eco-friendly: il tessuto è 100% riciclato, l’80% dell’alluminio proviene da materiali riciclati e il 99% dell’imballaggio è realizzato con fibre di legno provenienti da foreste sostenibili.

Echo Pop viene messo in promo con la Festa delle Offerte di Primavera con uno sconto extra large del 55% per un prezzo totale e finale di 24,99€. Acquistalo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.