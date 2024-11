Echo Dot 5: col Black Friday Alexa è scontata del 62%, offertona

L’Echo Dot 5 è l’alleato perfetto per un’esperienza smart immersiva e sostenibile. Grazie al suo suono ricco e avvolgente, offre voci più nitide e bassi più profondi, ideale per ascoltare musica, podcast e audiolibri in qualità superiore. Puoi accedere facilmente ai tuoi contenuti preferiti da servizi come Amazon Music, Audible, Apple Music e Spotify, tramite Wi-Fi o Bluetooth.

Alexa è sempre pronta a darti una mano: chiedile le previsioni del tempo, di impostare timer, rispondere alle tue domande o, per un tocco di leggerezza, raccontarti divertenti barzellette. Inoltre, la tua casa intelligente sarà ancora più semplice da gestire: controlla i dispositivi compatibili con la tua voce e crea routine personalizzate per azioni basate sulla temperatura o altre condizioni.

Grazie alla funzionalità Migliori insieme, puoi sincronizzare più dispositivi Echo per un’esperienza sonora multiroom o associarli a Fire TV per un intrattenimento visivo e audio senza compromessi. La privacy è una priorità: l’Echo Dot 5 include numerosi livelli di protezione, come un pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni.

In linea con l’impegno per la sostenibilità, il dispositivo è realizzato con materiali riciclati: il 99% dell’imballaggio proviene da fonti responsabili, il 95% del tessuto e il 55% della plastica derivano da materiali riciclati post-consumo.

Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto XL del 62% su Echo Dot 5 (Alexa) che viene venduto al costo finale e totale di 25€.