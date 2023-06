Ecco la Superofferta Sky: hai anche Netflix e un buono Amazon di 75 euro

Vuoi goderti il meglio dell’intrattenimento in streaming a un prezzo imbattibile? Approfitta della nuova offerta Sky TV + Netflix a soli 19,90 euro al mese e scopri tutti i vantaggi che ti aspettano.

Con Sky TV + Netflix hai accesso a tutti i contenuti di Sky TV e Netflix con il piano Base incluso. Puoi vedere le serie più amate, i film più attesi, i documentari più interessanti e molto altro ancora. E non solo: puoi anche seguire i tuoi programmi preferiti da subito con l’app Sky Go, che ti permette di guardare Sky ovunque tu sia, su smartphone, tablet o PC.

Inoltre, se attivi l’offerta entro il 29 giugno, ricevi in regalo un Buono Regalo Amazon.it da 75 euro, da spendere come vuoi sul sito di Amazon. Un’occasione da non perdere per fare acquisti online a costo zero!

Cosa aspetti? Attiva ora Sky TV + Netflix a partire da 9 euro con Sky Q via internet e inizia a vivere un’esperienza di intrattenimento senza precedenti. Affrettati: l’offerta è valida solo fino al 29 giugno..

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.