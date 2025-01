Ecco la prima fibra ottica in Italia con il router di ultima generazione con il Wi-Fi 7

Come scegliere la connessione internet di casa? Per il prezzo, certo, ma se questo non è associato a un’esperienza di connessione veloce, stabile e all’altezza delle proprie esigenze? In casa la connessione internet non è più qualcosa di accessorio, ma lo strumento tramite il quale trascorrere il tempo libero (film, serie TV, eventi live, eventi sportivi, eccetera), studiare (corsi on demand, lezioni a distanza, eccetera), lavorare in smart working e controllare da remoto i dispositivi intelligenti. Per poter accedere sempre a tutto questo senza interruzioni o problemi è necessario avere una connessione ultraveloce. Con Iliad hai in offerta la fibra ottica più veloce d’Italia. Attivala subito.

Perché Iliad è la connessione più veloce

Tra gli aspetti che rendono la connessione Iliad la più veloce d’Italia (come calcolato da diversi test) c’è anche l’utilizzo dell’Iliadbox, il router che utilizza lo standard Wi-Fi 7. Si tratta di una tecnologia che assicura fino a 4,8 volte di velocità in più rispetto al Wi-Fi 6 con una risposta più rapida e fluida, una copertura migliore e una maggiore stabilità.

Una connessione di questo tipo consente di accedere allo streaming ad alta risoluzione, giocare online, seguire eventi in diretta e navigare simultaneamente senza andare incontro a cali nelle prestazioni o una riduzione della velocità. In più il Wi-Fi 7 è una tecnologia che rispetto ai modelli precedenti ha un consumo energetico ridotto.

Il router Iliadbox con Wi-Fi 7 è incluso in comodato d’uso gratuito nell’offerta per la fibra di Iliad in promozione a 25,99€ al mese e, per gli utenti con offerta mobile Iliad attiva, a 21,99€. Incluso nel canone mensile anche le chiamate illimitate in Italia e in più di 60 Paesi esteri e l’app Iliadbox connect con la quale configurare, gestire e monitorare la rete e i dispositivi connessi.

