Ecco il conto con carta di credito gratuita perfetto per le vacanze

Quando devi scegliere un conto corrente, le prime preoccupazioni riguardano sempre i costi del canone e dei servizi aggiuntivi, comprese le carte di pagamento. C'è però una soluzione che potrebbe far cambiare idea a molti: il Conto Corrente Arancio Più. Questo prodotto offre il canone zero e la carta di credito gratuita Mastercard. Inoltre, il pacchetto è ancora più vantaggioso: i prelievi sono senza commissioni sia in Italia che all'interno dell'Unione europea.

Un ulteriore punto di forza è la semplicità di apertura conto grazie all’utilizzo dello SPID. Quindi, sarà questione di pochi minuti, senza lunghe trafile burocratiche.

Vantaggi del Conto Corrente Arancio Più: senza canone e con carta di credito gratuita

Il punto forte del Conto Corrente Arancio Più è senza dubbio la carta di credito gratuita per 12 mesi, davvero comoda per quando viaggi. È una Mastercard Gold che offre vari vantaggi, come la possibilità di pagare in più rate attraverso la funzione Pagoflex e la priorità all'imbarco con il servizio Mastercard Fast Track.

Oltre alla carta di credito, hai anche la carta di debito e la carta prepagata Mastercard, entrambe gratuite. La carta di debito Mastercard è pienamente compatibile con i pagamenti tramite wallet digitali come Apple Pay e Google Pay, ormai onnipresenti sugli smartphone.

Un aspetto da considerare è che per mantenere il conto senza costi e sfruttare i vantaggi della carta di credito e dei prelievi gratuiti, devi accreditare lo stipendio sul conto o garantire entrate mensili di almeno 1.000 euro.

Il Conto Corrente Arancio Più è la scelta migliore perché è un conto con carta di credito gratuita, a canone zero e con i servizi principali gratuiti. E tutto questo senza doversi muovere da casa.

