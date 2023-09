Ebay: la magia dell’AI per creare inserzioni a partire da una foto

A tutti è capitato almeno una volta di vendere (o voler vendere) un oggetto su internet. Il primo passo falso che si commette quando si crea un’inserzione è proprio quello di inserire una descrizione e un titolo non proprio attrattivi. Questo problema potrebbe essere risolto per sempre grazie all’intelligenza artificiale. Ebay ha infatti sviluppato un nuovo strumento che permette di creare inserzioni complete caricando la sola foto dell’oggetto da vendere. Si tratta di una vera e propria svolta, soprattutto per i venditori alle prime armi, che hanno poca esperienza con la celebre piattaforma di e-commerce.

Ebay: descrizione dettagliate e rimozione dello sfondo per migliorare gli annunci

Grazie al nuovo strumento di Ebay, gli inserzionisti dovranno soltanto scattare una foto o caricarla sull’app ufficiale della piattaforma. Partendo da ciò, l’intelligenza artificiale troverà e inserirà tutte le informazioni utili relative al prodotto. Oltre al titolo, la descrizione, le categorie e le sottocategorie, il sistema potrebbe aggiungere altre informazioni, come ad esempio la data di rilascio, il possibile prezzo, il costo di spedizione ecc. Come riportato in un post sul blog ufficiale dell’azienda, l’AI dovrebbe risolvere così il problema della “partenza a freddo”. Ciò si riferisce a quando un utente inesperto viene sopraffatto dalla quantità di informazioni da inserire, necessarie per creare una descrizione attrattiva. Grazie al nuovo strumento, basterà soltanto caricare una foto e nulla più.

Questa non è però l’unica novità in arrivo su Ebay per la creazione degli annunci. La piattaforma includerà anche un nuovo strumento per rimuovere lo sfondo dalle immagini e far risaltare sempre più l’oggetto da vendere. Al momento queste nuove funzioni sono già disponibili sull’app Ebay per Android e iOS, ma soltanto negli Stati Uniti. L’azienda ha dichiarato che i feedback ricevuti dagli utenti sono soprattutto positivi. Si tratta di un ottimo segno, che potrebbe spingere Ebay a rilasciare la nuova funzione anche in Europa già nelle prossime settimane. Staremo a vedere.