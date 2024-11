È tempo di Black Friday anche per NordVPN (3 mesi extra in regalo)

Ci avviciniamo al giro di boa del mese di novembre, e con l'avvicinarsi del venerdì nero per eccellenza le offerte del Black Friday iniziano a fioccare. Come quella di NordVPN, servizio VPN punto di riferimento nel nostro Paese e all'estero, grazie alla quale è possibile risparmiare fino al 74%, con prezzi a partire da 2,99 euro al mese per due anni e tre mesi extra in regalo.

La VPN di NordVPN è per tutti i giorni, dal momento che protegge i suoi utenti dal tracciamento dei loro dati personali potenziando il livello di privacy in modo esponenziale. Permette inoltre di navigare in Internet senza interruzioni, sfruttando protocolli VPN moderni per offrire un'esperienza online di livello assoluto.

L'offerta del Black Friday, con sconti fino al 74%, è disponibile su questa pagina del sito ufficiale NordVPN.

NordVPN ha lanciato l'offerta per il Black Friday

Il servizio di NordVPN propone tre diversi piani: Base, Plus, Ultimate. Se si è alla ricerca esclusivamente di una VPN per navigare in anonimato e guardare i propri contenuti preferiti ovunque nel mondo, è sufficiente il piano Base, in offerta al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per due anni.

Per chi invece cerca una soluzione che offra una protezione della propria privacy superiore, la scelta ideale è il piano Plus. Quest'ultimo, al prezzo di 3,89 euro al mese per 24 mesi, include Threat Protection Pro, una funzionalità proprietaria che aiuta ciascun utente a proteggere al meglio i propri dati personali bloccando la pubblicità online, il tracciamento dei dati e rilevando eventuali malware nei file scaricati da Internet.

Per beneficiare infine dell'offerta completa, al prezzo scontato di 6,39 euro al mese si può attivare il piano Ultimate, con 1 TB di spazio di archiviazione crittografato su cloud e un'assicurazione con copertura pari a 5.000 euro contro le truffe per gli acquisti online e gli attacchi informatici.

Tutti i dettagli su piani e offerta Black Friday sono consultabili su questa pagina del sito NordVPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.