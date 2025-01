È successo di nuovo, donna francese truffata da un falso Brad Pitt

Una cittadina francese è stata vittima di una sofisticata truffa sentimentale online, che le è costata oltre 800.000€. I truffatori si sono spacciati per il celebre attore Brad Pitt, convincendola a credere di essere coinvolta in una relazione con lui. Un episodio simile ad un evento già accaduto qualche mese fa. Approfittando della sua fiducia, le hanno chiesto somme di denaro per coprire presunte spese mediche, inducendola a effettuare ripetuti versamenti.

La donna, certa dell’autenticità della relazione, è arrivata persino a porre fine al proprio matrimonio, influenzata dalle promesse e dalle richieste dei criminali. Per rendere la truffa credibile, gli impostori hanno utilizzato account falsi sui social media e su WhatsApp, arricchendo l’inganno con immagini manipolate tramite intelligenza artificiale. Queste immagini, costruite per replicare il volto e le espressioni dell’attore, hanno rafforzato l’illusione, rendendo la truffa ancora più efficace.

Il rammarico espresso dal portavoce della star di Hollywood

Un portavoce di Brad Pitt ha espresso rammarico per l’accaduto, sottolineando come i truffatori sfruttino il forte legame emotivo che i fan hanno con le celebrità. Lo stesso attore ha ricordato che la maggior parte delle personalità pubbliche non utilizza i social media per contattare direttamente i fan, invitando a diffidare di messaggi non richiesti.

Questo caso mette in luce l’uso illecito della tecnologia avanzata, in particolare degli strumenti di intelligenza artificiale, per perpetrare truffe sempre più sofisticate. La capacità di creare immagini e video credibili rende sempre più complesso distinguere tra vero e falso, aumentando il rischio per chiunque di cadere vittima di inganni.

L’episodio rappresenta un monito sulla necessità di mantenere uno spirito critico e prudente nelle interazioni online. È fondamentale diffidare di richieste di denaro da parte di presunti personaggi famosi e verificare attentamente l’autenticità di ogni comunicazione ricevuta. Solo un approccio vigile e consapevole può ridurre il rischio di incorrere in truffe di questo genere, che sfruttano l’emotività e la fiducia delle persone per scopi criminali.