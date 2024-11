La truffa online del finto Brad Pitt: rubati 15mila euro ad una donna

Una donna, ospite della trasmissione "È sempre Cartabianca", ha condiviso un’esperienza che le ha cambiato la vita: è stata vittima di una truffa online sentimentale orchestrata da un truffatore che si spacciava per il celebre attore Brad Pitt.

La vicenda ha avuto inizio quando la donna ha fatto un sogno in cui appariva il famoso attore. Incoraggiata dall’emozione, ha deciso di cercarlo su Facebook e, con sua enorme sorpresa, ha ricevuto risposta. Il falso Brad Pitt ha iniziato a interagire con lei, mostrandosi interessato alla sua vita, parlando dei suoi film preferiti e dimostrando empatia per i momenti difficili che aveva attraversato. Per la donna, queste conversazioni quotidiane erano motivo di gioia e conforto.

Con il passare del tempo, la relazione online è diventata sempre più intensa. Il falso attore ha iniziato a parlare di un possibile incontro, ma ha spiegato di avere problemi finanziari temporanei che gli impedivano di coprire le spese di viaggio. Convinta dell’autenticità della relazione e innamorata, la donna non ha esitato a inviargli del denaro per aiutarlo.

Il "falso Brad Pitt" ha poi mancato l'appuntamento

Il truffatore ha inventato vari pretesti per richiedere ulteriori somme, come difficoltà con le carte di credito e necessità di pagare penali per lasciare il suo staff. Presa dai sentimenti e dalla fiducia, lei ha inviato migliaia di euro, credendo che presto avrebbe incontrato il suo "Brad Pitt".

La delusione è arrivata quando l'uomo ha mancato l'appuntamento e ha scoperto che il vero Brad Pitt non era mai stato coinvolto in questa relazione. Solo allora ha realizzato di essere stata vittima di un inganno ben architettato. "Mi sono sentita ingannata e profondamente umiliata", ha confessato durante l’intervista.

Questa storia rappresenta un importante avvertimento sull’uso dei social network e i rischi delle truffe romantiche. È essenziale essere prudenti quando si interagisce con sconosciuti online, specialmente quando si tratta di persone che dichiarano di essere celebrità. Prima di inviare denaro o condividere informazioni personali, è fondamentale verificare l'identità dell'interlocutore e non lasciarsi trasportare dai sentimenti.