E se potessi tornare indietro nel tempo con un clic? Cos'è pCloud Rewind

Sapevi che con pCloud puoi viaggiare nel tempo e riportare il contenuto del tuo account a un momento precedente? Con la funzione "pCloud Rewind", puoi ripristinare con facilità le versioni precedenti dei tuoi file: questo interessante servizio è disponibile sia nel piano gratuito che tra le funzioni incluse dei piani a vita. Immagina di poter riparare gli errori del passato in pochi semplici passi: scopri come funziona "pCloud Rewind" e dai una svolta alla tua esperienza di archiviazione cloud.

Come funziona pCloud Rewind?

Non vorresti mai perdere un file importante a causa di un errore. Con pCloud Rewind, non dovrai più preoccuparti: questa funzione ti permette di tornare indietro nel tempo e ripristinare uno o più file archiviati nel tuo account a una versione precedente. Ecco come funziona: ogni documento (immagine o video che sia) verrà copiato nella cartella "Rewind" presente nella directory principale e potrà essere successivamente spostato dove preferisci.

Inoltre, il periodo fino al quale puoi ripristinare un file cambia in base all'abbonamento che hai scelto: fino a 30 giorni con la versione gratuita, fino a 90 giorni con pCloud Premium (piano da 500 GB) e fino a 180 giorni con il piano pCloud Premium Plus (da 2 TB). Non correre il rischio di perdere file importanti. Sfrutta la potenza di pCloud Rewind e scopri quanto può essere semplice e conveniente avere un sistema di backup affidabile.

Per ripristinare un file, ti basta accedere alla tua bacheca personale my.pcloud e cliccare sulla sezione "Rewind". Scegli la data e l'ora a cui vuoi riportare indietro il tuo account e conferma. Vedrai subito la lista di file modificati in quel periodo, e potrai scaricarli e ripristinarli nel tuo account con pochi semplici passi.

Naturalmente è necessario avere un account pCloud per accedere a questa funzionalità. Scegli tra tre piani a vita: Premium da 500 GB a soli 199 euro, Premium Plus da 2 TB a 399 euro o crea il tuo piano personalizzato da 10 TB. Il pagamento è una tantum, un'opportunità unica per avere lo spazio che desideri per sempre. E se hai bisogno di più tempo per decidere, puoi iniziare con il piano gratuito che offre 10 GB di spazio cloud gratuito. Approfitta subito delle offerte in corso su pCloud cliccando questo link.

