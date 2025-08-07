È ora di cambiare operatore: ho. Mobile a 9,99€ ha tutto, anche 200 Giga in 5G

Navigare, chiamare, inviare messaggi senza limiti e sfruttare tutta la potenza del 5G. Tutto a meno di 10 euro al mese: è la nuova promozione di ho. Mobile, attivabile in pochissimi minuti online e che offre notevoli vantaggi a un prezzo ridotto. L'offerta include 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, il tutto a soli 9,99 euro al mese. E l'attivazione costa solo 2,99 euro, per chi proviene da operatori selezionati.

Tutti i dettagli dell’offerta ho. Mobile

L’offerta ho. Mobile da 9,99 euro al mese è pensata per chi vuole il massimo, senza tuttavia rinunciare al risparmio. Ecco cosa include:

200 Giga in 5G per navigare ad alta velocità

Minuti illimitati verso tutti

SMS illimitati

VoLTE incluso per chiamate in alta definizione

L'attivazione è scontata a 2,99 euro per i clienti che provengono da operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, Kena, CoopVoce e altri. Per tutti gli altri (TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Very), il costo è di 29,99 euro.

Il processo di attivazione è semplice e può essere effettuato in pochi minuti direttamente online grazie alla verifica con SPID. È inoltre possibile chiedere la versione eSIM, per avere subito il proprio numero attivo senza dover attendere la SIM fisica.

Consumi, ricariche, tutti i dettagli del tuo piano e i servizi extra sono disponibili sull'app ufficiale ho. Mobile. Tra questi ultimi, segnaliamo Turbo 5G a 1,29 euro al mese per ancora più velocità Internet e la possibilità di scegliere un numero personalizzato. E se cambi idea? Nessun problema: hai 30 giorni per richiedere il rimborso, online e in pochi clic.

200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati, a soli 9,99 euro al mese: quella offerta da ho. Mobile è una tra le tariffe più convenienti al momento disponibili. Attiva subito la tua nuova SIM online, oppure porta il tuo numero in pochi clic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.