È ora di cambiare in myPOS: spedizione gratuita per pochi giorni

C'è una nuova offerta speciale da non perdere: myPOS, il partner ideale per i pagamenti digitali, offre per un periodo di tempo limitato la spedizione gratuita su tutti i suoi terminali POS acquistati nello shop online. La promozione include tutta la gamma di dispositivi: da myPOS Gov2 a myPOS Go Combo, da Pro a Cassa Mini, da Carbon a Slim. Non c'è momento migliore per sostituire il tuo POS in uno dei "gioiellini" tech myPOS.

Perché scegliere myPOS?

I terminali myPOS sono dotati di tecnologia all'avanguardia e consentono di accettare diversi metodi di pagamento: contactless, banda magnetica e Chip&Pin. Inoltre, offrono massima flessibilità in quanto possono funzionare in modo indipendente, senza la necessità di essere collegati ad altri dispositivi. Ogni dispositivo myPOS include infatti una SIM dati 3G e 4G gratuita e molti sono dotati di Bluetooth e Wi-Fi.

Scegliere myPOS offre numerosi vantaggi, tra cui un conto aziendale completamente gratuito e multivaluta, con un IBAN dedicato, su cui i ricavi vengono accreditati istantaneamente. Ogni conto è associato a una Carta Visa Business gratuita, che consente acquisti e prelievi. Un altro vantaggio significativo è l'assenza totale di canoni mensili o annuali per i terminali POS myPOS. Gli unici costi sostenuti dal commerciante sono quelli delle commissioni per le transazioni.

I prezzi dei terminali variano a seconda del modello scelto. Il modello più economico, myPOS Go 2, è disponibile al prezzo di soli 39 euro, ideale per coloro che cercano un terminale a prezzo accessibile. Gli altri dispositivi hanno prezzi compresi tra 189 e 990 euro, a seconda delle caratteristiche, delle funzioni e dei servizi aggiuntivi offerti. Approfitta di questa offerta e acquista il tuo POS dallo shop online myPOS: ancora per pochi giorni la spedizione è gratuita.

