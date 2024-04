È il momento di puntare sul Bitcoin? +64% nel 1° trimestre del 2024

Gli investitori che hanno acquistato Bitcoin a fine 2023 hanno registrato un incremento del +64% del capitale investito al termine del primo trimestre del 2024. La crescita sarebbe potuta essere superiore se il valore del Bitcoin non fosse calato dopo aver raggiunto il suo record storico. Si tratta, in ogni caso, di un dato significativo.

Nella seconda metà del mese di aprile, inoltre, è previsto il quarto halving della storia di Bitcoin. Si tratta di una procedura che porta al dimezzamento del valore delle ricompense per il mining. Nelle tre precedenti occasioni, dopo l'halving, il valore del Bitcoin è sempre aumentato in modo significativo.

In attesa di capire cosa accadrà, chi ha deciso di puntare sul Bitcoin e sulle altre criptovalute può oggi scegliere eToro, piattaforma di riferimento del settore che dà accesso completo al mondo delle cripto, garantendo una semplice compravendita e tanti altri servizi. Per registrarsi alla piattaforma basta premere sul box qui di sotto in modo da accedere al sito ufficiale di eToro.

Al momento, il futuro del Bitcoin è avvolto dal mistero. Alcuni analisti parlano di una possibile crescita futura (addirittura è stato ipotizzato il superamento del muro dei 100.000 euro). Altri, invece, sono molto più cauti. La realtà, però, non la conosce nessuno e sarà necessario attendere i prossimi mesi per capire quale sarà l'effetto del prossimo halving. Gli investitori, in questo momento, stanno provando ad anticipare la possibile crescita della criptovaluta ma, anche in questo caso, i dubbi sono tanti.

Quel che è certo è l'intero settore delle criptovalute sembra trarre beneficio da questo rinnovato interesse per il Bitcoin. Chi ha deciso di puntare sulle criptovalute, quindi, può affidarsi ad eToro per accedere a una piattaforma di compravendita sicura e affidabile. La registrazione è semplice e può avvenire direttamente di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.