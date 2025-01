Dune - Parte Due: cast, trailer e dove vederlo oggi in streaming

Dune - Parte Due è stato uno dei film di maggior successo dello scorso e dopo l'uscita nelle sale cinematografiche e ora disponibile anche in streaming. Il film, tratto dal romanzo di Frank Herbert, è il sequel di Dune, pellicola uscita al cinema nel 2021, ed è diretto da Denis Villeneuve.

Per vedere in streaming Dune - Parte Due è possibile affidarsi al catalogo di contenuti di NOW. La piattaforma di streaming di Sky ha appena incluso il film tra i titoli a disposizione degli utenti che hanno attivato il Pass Cinema, disponibile a partire da 9,99 euro al mese.

Su NOW, inoltre, è disponibile anche il primo capitolo della serie diretta da Denis Villenevue, permettendo agli utenti di "recuperare" il film che racconta gli eventi che precedono quelli di Dune - Parte Due.

Nel cast del film c'è il protagonista Timothée Chalamet che viene affiancato da tanti volti noti del cinema come Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling e Javier Bardem.

Per iniziare subito la visione di Dune - Parte Due è possibile raggiungere il sito ufficiale di NOW, qui di sotto. La piattaforma è disponibile anche tramite app su tutti i principali sistemi operativi.

Dune - Parte Due: il trailer ufficiale

Quanto costa NOW

Per vedere Dune - Parte Due è necessario attivare il Pass Cinema di NOW. Le opzioni da considerare sono due. La prima è rappresentata dal bundle Pass Cinema + Pass Entertainment (che include tutti i contenuti di intrattenimento, gli show e le serie TV di Sky).

Il costo è di 11,99 euro al mese ma scegliendo il piano con 12 mesi di permanenza è possibile ridurre il costo dell'abbonamento fino a 9,99 euro al mese. In alternativa, c'è l'offerta Pass Cinema + Pass Entertainment + Opzione Premium.

Quest'opzione permette 2 visioni in contemporanea, elimina la pubblicità dai contenuti on demand e aggiunge l'Audio Dolby Digital 5.1. Il costo è di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi.

Per accedere alla promo e attivare il Pass Cinema basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.