Dove vedere Verona-Milan in TV e streaming (Serie A)

Questa sera allo Stadio Bentegodi si giocherà Verona-Milan, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito i diritti della massima serie italiana fino al 2029. Telecronaca a cura di Ricky Buscaglia, affiancato in cabina di commento da Marco Parolo.

Per vedere Verona-Milan occorre la sottoscrizione a DAZN Standard, il piano che include tutti i match di Serie A. Al momento il pacchetto è disponibile al prezzo di 34,99 euro al mese per 12 mesi, invece dei 44,99 euro al mese del pass mensile. L'attivazione del servizio è immediata, dunque dopo aver completo l'acquisto sarà sufficiente scaricare l'app DAZN per avere accesso a tutti i contenuti.

Dove vedere Verona-Milan in TV

La partita di oggi di Serie A tra Verona e Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in TV occorre scaricare l'app DAZN su una Smart TV compatibile oppure su un dispositivo come Google Chromecast, Firestick di Amazon e TIMVISION Box. In alternativa, è possibile effettuare il download dell'applicazione anche su PlayStation e Xbox.

I clienti Sky abbonati a Zona DAZN potranno invece seguire il match del Bentegodi in televisione su DAZN 1, disponibile al canale 214 di Sky.

Verona-Milan in diretta streaming

La visione in streaming di Verona-Milan richiede l'utilizzo dell'app DAZN su PC, smartphone o tablet. In alternativa all'applicazione mobile, ci si può collegare al sito dazn.com da PC tramite le credenziali del proprio account alle 20:45, orario d'inizio della partita.

Probabili formazioni

I padroni di casa dell'Hellas Verona dovrebbero schierarsi nuovamente a tre in difesa, confermando in toto il 3-5-2 vincente a Parma. Per sostituire l'infortunato Harroui, mister Zanetti dovrebbe dare fiducia al tandem Livramento e Sarr, al momento in vantaggio su Mosquera e Tengstedt.

Il Milan è alle prese con gli infortuni, alla cui lista si è inserito nelle ultime ore Morata fermato da una tonsillite. Sembra confermata la presenza dal primo minuto di Jimenez e Liberali, mentre in attacco Abraham è favorito su Camarda.

Hellas Verona (3-5-2) : Montipò; Ghilardi, Coppola, Dawidowicz; Lazovic, Duda, Belahyane, Suslov, Tchatchaoua; Livramento, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti

: Montipò; Ghilardi, Coppola, Dawidowicz; Lazovic, Duda, Belahyane, Suslov, Tchatchaoua; Livramento, Sarr. Allenatore: Paolo Zanetti Milan (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Gabbia, Emerson Royal; Fofana, Reijnders; Leao, Liberali, Chukwueze; Abraham.

