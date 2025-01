Dove vedere Sinner-Shelton in TV e streaming (Australian Open)

Venerdì 24 gennaio, alla Rod Laver Arena di Melbourne, si giocherà l'incontro Sinner-Shelton, seconda semifinale del torneo singolare maschile degli Australian Open. La sfida sarà trasmessa in diretta TV e streaming sui canali Eurosport e avrà inizio non prima delle 9:30 (ora italiana).

Per l'occasione, vi ricordiamo che è ancora valida l'offerta lanciata da DAZN per il primo Slam della stagione: un mese (senza vincoli) del piano Start a 7,99 euro invece di 14,99 euro. Tra le altre cose, il piano Start include la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, grazie ai quali sarà possibile seguire tutti gli incontri degli Australian Open da qui alla fine del torneo.

Dove vedere Sinner-Shelton (Australian Open)

La semifinale degli Australian Open Sinner-Shelton sarà visibile su Eurosport 1. Il programma di venerdì prevede come prima semifinale il match tra Djokovic e Zverev, che inizierà non prima delle 4:30 del mattino (ora italiana). Al termine di questa sfida, e comunque non prima delle 9:30, si affronteranno invece il numero uno del mondo e il 22enne statunitense.

Precedenti

Fin qui Jannik Sinner e Ben Shelton si sono affrontati cinque volte, con il bilancio che pende alla favore del tennista italiano: quattro le vittorie per l'azzurro, una soltanto invece per l'attuale numero 20 del ranking ATP.

Nei tre incontri disputati nel 2024, il fenomeno di Sesto Pusteria ha sempre avuto la meglio: a Indian Wells (due set a zero), Wimbledon (due set a uno) e Shanghai (due set a zero). Curiosamente, i due giocatori nei match appena citati si sono affrontati tutte e tre le volte agli ottavi.

Gli altri due incontri risalgono al 2023: nel loro primo contro assoluto aveva avuto la meglio l'americano (Shanghai, ancora una volta agli ottavi), mentre al primo turno di Vienna l'azzurro si era preso la rivincita vincendo in due set.

Offerta DAZN

Fino al 26 gennaio sarà possibile attivare il piano Start di DAZN a 7,99 euro per un mese anziché 14,99 euro, avendo così la possibilità di vedere le semifinali e le finali degli Australian Open a un prezzo stracciato. L'offerta non prevede vincoli di permanenza.

