Dove vedere Sinner-Rune in TV e streaming (Australian Open)

Lunedì 20 gennaio, alla Rod Laver Arena di Melbourne, andrà in scena il match Sinner-Rune, valido per gli ottavi di finale degli Australian Open. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 quando in Italia saranno le 4 del mattino. Sempre all'alba di domani scenderà in campo anche Lorenzo Sonego: il tennista torinese affronterà il 19enne statunitense Learner Tien, con l'inizio del match fissato per le 4:30 del mattino (ora italiana) e diretta su Eurosport 2.

L'offerta più economica per vedere gli Australian Open e le partite dei giocatori italiani rimasti in gara è quella proposta da DAZN: in questi giorni è possibile attivare online il piano Start a 7,99 euro per un mese invece di 14,99 euro. Non sono previsti vincoli di permanenza dopo la scadenza dei primi 30 giorni.

Dove vedere Sinner-Rune (ottavo di finale degli Australian Open)

L'incontro del quarto turno degli Australian Open tra Sinner e Rune sarà visibile in diretta tv e streaming sui canali Eurosport.

La diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 è inclusa nel piano DAZN Start, attualmente in offerta a metà prezzo per un mese. Non vi sono vincoli per chi sceglie attivare il pacchetto in offerta fino al 26 gennaio.

Precedenti Sinner-Rune

Fin qui bilancio in perfetta parità tra il numero uno del mondo Jannik Sinner e il talentuoso tennista danese Holger Rune, che ad oggi si sono sfidati in quattro occasioni.

Il primo incontro risale al 2022, quando nella semifinale di Sofia l'atleta scandinavo ha approfittato del ritiro di Jannik per approdare in finale.

L'anno seguente, a Montecarlo, altro successo per il 21enne danese, ancora una volta in semifinale, dopo aver perso nettamente il primo set per 6-1.

Da qui in avanti, complice anche la crescita esponenziale di Jannik, Rune non è più riuscito a battere il fenomeno azzurro.

Il primo successo risale alla fine del 2023, quando nel Round Robin delle Nitto ATP Finals Sinner ha battuto 6-2, 5-7, 6-4 il suo acerrimo rivale.

L'atleta di Sesto Pusteria ha poi concesso il bis nel 2024, quando ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo si è imposto al terzo set.

I tifosi azzurri si augurano che il trend possa proseguire anche nel 2025, a partire dall'incontro degli ottavi di finale degli Australian Open.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.