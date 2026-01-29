Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Dove vedere la semifinale Sinner-Djokovic dell'Australian Open 2026

Seconda semifinale del torneo singolare maschile del primo slam della stagione di tennis in programma alla Rod Laver Arena.
Dove vedere la semifinale Sinner-Djokovic dell'Australian Open 2026
Seconda semifinale del torneo singolare maschile del primo slam della stagione di tennis in programma alla Rod Laver Arena.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 gen 2026
Link copiato negli appunti

La semifinale del torneo singolare maschile dell'Australian Open Sinner-Djokovic sarà visibile in diretta su DAZN. Il match inizierà non prima delle 9:30 (ora italiana), dopo la conclusione della prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che comincerà invece quando qui in Italia saranno le 4:30 del mattino.

Per vedere Sinner-Djokovic e tutti gli altri match dell'Australian Open, inclusi quindi anche quelli del singolare femminile, occorre sottoscrivere il piano DAZN Full, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi o 44,99 euro al mese senza vincoli. Grazie alla partnership con Eurosport, su DAZN saranno trasmessi in streaming altri due eventi di grande rilievo: le Olimpiadi di Milano-Cortina dal 6 febbraio e il Roland Garros, secondo slam della stagione di tennis.

Pagina offerta DAZN

dazn gennaio 2026

Cosa include il piano Full di DAZN

La sottoscrizione del piano Full permette di accedere a un ricco catalogo di eventi sportivi. Gli appassionati di tennis possono garantirsi la visione di tutti i match dell'Australian Open e del Roland Garros, vale a dire i primi due slam della stagione.

Sempre grazie alla partnership con Eurosport, gli iscritti a DAZN Full possono seguire le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, i principali eventi dello sport invernale più il meglio del ciclismo, con Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta. A questi si aggiungono tutti gli eventi UFC e del PGA Tour disponibili sui canali Eurosport.

Notevole poi l'offerta relativa al calcio: tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie BKT, tutta la LaLiga EASports, la Emirates FA Cup, il meglio della Liga Portugal Betclic e della Jupiler Pro League, nonché tutta la Serie A Women.

In conclusione, il pacchetto Full ospita il meglio della Serie A1 Tigotà (massimo campionato italiano femminile di volley), della Superlega (massimo campionato italiano maschile di volley) e della CEV Volleyball Champions League, più una selezione di partite del torneo NFL, il LIV Golf e tutto il Paddy Power World Darts Championship.

Pagina offerta DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Luce e gas: prezzo bloccato per un anno, la soluzione libera di Octopus Energy
Tech

Luce e gas: prezzo bloccato per un anno, la soluzione libera di Octopus Energy
Devi viaggiare all'estero? Con Airalo hai Internet senza roaming
Tech

Devi viaggiare all'estero? Con Airalo hai Internet senza roaming
Con NeN blocchi il prezzo della luce fino al 2036: scopri l'offerta a tariffa fissa
Tech

Con NeN blocchi il prezzo della luce fino al 2036: scopri l'offerta a tariffa fissa
eSIM Saily: 5% di extra sconto sul primo acquisto con questo codice
Tech

eSIM Saily: 5% di extra sconto sul primo acquisto con questo codice