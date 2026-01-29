Dove vedere la semifinale Sinner-Djokovic dell'Australian Open 2026

La semifinale del torneo singolare maschile dell'Australian Open Sinner-Djokovic sarà visibile in diretta su DAZN. Il match inizierà non prima delle 9:30 (ora italiana), dopo la conclusione della prima semifinale tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, che comincerà invece quando qui in Italia saranno le 4:30 del mattino.

Per vedere Sinner-Djokovic e tutti gli altri match dell'Australian Open, inclusi quindi anche quelli del singolare femminile, occorre sottoscrivere il piano DAZN Full, disponibile a partire da 34,99 euro al mese per 12 mesi o 44,99 euro al mese senza vincoli. Grazie alla partnership con Eurosport, su DAZN saranno trasmessi in streaming altri due eventi di grande rilievo: le Olimpiadi di Milano-Cortina dal 6 febbraio e il Roland Garros, secondo slam della stagione di tennis.

Cosa include il piano Full di DAZN

La sottoscrizione del piano Full permette di accedere a un ricco catalogo di eventi sportivi. Gli appassionati di tennis possono garantirsi la visione di tutti i match dell'Australian Open e del Roland Garros, vale a dire i primi due slam della stagione.

Sempre grazie alla partnership con Eurosport, gli iscritti a DAZN Full possono seguire le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, i principali eventi dello sport invernale più il meglio del ciclismo, con Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta. A questi si aggiungono tutti gli eventi UFC e del PGA Tour disponibili sui canali Eurosport.

Notevole poi l'offerta relativa al calcio: tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie BKT, tutta la LaLiga EASports, la Emirates FA Cup, il meglio della Liga Portugal Betclic e della Jupiler Pro League, nonché tutta la Serie A Women.

In conclusione, il pacchetto Full ospita il meglio della Serie A1 Tigotà (massimo campionato italiano femminile di volley), della Superlega (massimo campionato italiano maschile di volley) e della CEV Volleyball Champions League, più una selezione di partite del torneo NFL, il LIV Golf e tutto il Paddy Power World Darts Championship.

