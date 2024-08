Dove vedere Paolini-Andreeva in TV e streaming (Cincinnati Masters)

Questa sera al Cincinnati Masters Jasmine Paolini affronterà Mirra Andreeva nel match valido per gli ottavi di finale del WTA 1000 statunitense. L'incontro sarà trasmesso in TV da Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

Dove vedere Paolini-Andreeva

Il match tra Paolini e Andreeva sarà visibile in diretta TV sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. La partita inizierà non prima delle 18:50 (ora italiana), quindi con ogni probabilità si dovrà aspettare fino alle 21:00 o 22:00 prima di vedere Jasmine affrontare la 17enne russa, autentica rivelazione di quest'anno.

Nel turno precedente l'azzurra ha battuto in due set la russa Anastasia Potapova con il punteggio di 7-6(2), 6-3, mentre la sua avversaria di oggi ha prima sconfitto la statunitense Emma Navarro con un doppio 6-2, per poi liberarsi facilmente della ceca Pliskova 6-2, 6-3 al secondo turno.

Due i precedenti tra le due tenniste, con una vittoria a testa per entrambe: a fine aprile, negli ottavi del Mutua Madrid Open, la 17enne russa ha battuto la più esperta azzurra 7-6, 6-4 in un'ora e 42 minuti; la rivincita di Jasmine sarebbe arrivata una settimana più tardi, nella semifinale del Roland Garros con il punteggio di 6-3, 6-1.

Prima di andare vi ricordiamo l'appuntamento per questa sera con la diretta del match del WTA Cincinnati tra la Paolini e la Andreeva, con l'incontro che inizierà non prima delle 18:50.

