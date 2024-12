Dove vedere Olimpia Milano-Olympiacos di Eurolega in TV e streaming

Giovedì 26 dicembre, all'Unipol Forum di Assago, si giocherà Olimpia Milano-Olympiacos, sfida valida per il diciottesimo turno di Eurolega. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle ore 20:30, con la telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

Dove vedere Olimpia Milano-Olympiacos (Eurolega)

Il match di Eurolega tra Olimpia Milano e Olympiacos del 26 dicembre sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky) e in streaming su NOW. La palla a due sarà data alle ore 20:30.

L'ultimo doppio turno settimanale di Eurolega è stato particolarmente indigesto per Milano: nel primo match è arrivata l'umiliazione in Grecia contro il Pana, con un passivo di 29 punti, mentre nel secondo incontro il ko beffardo contro il Bayern, con i tedeschi che hanno avuto la meglio per un solo punto.

In una classifica che rimane molto corta, gli uomini di Ettore Messina occupano l'undicesima posizione con un record di 9 vittorie e 8 sconfitte. I campioni ellenici vantano due successi in più, con il terzo posto in coabitazione con il Monaco, e a una sola vittoria dal Paris Basketball, attuale capolista del torneo.

Non sarà dunque una partita semplice per l'Olimpia, anzi, che parte con i sfavori del pronostico. Riusciranno Mirotic e Shields, le due stelle della squadra meneghina, a compiere il miracolo? Appuntamento a giovedì, con la diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

