Dove vedere Musetti-Djokovic in streaming (Wimbledon)

Venerdì 12 luglio, sul campo centrale dell'All England Club di Londra, Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic nel match valido per la semifinale di Wimbledon. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

In queste ore il pass Sport del servizio NOW è in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi invece di 24,99 euro, per un risparmio complessivo di 120 euro in un anno. Il pacchetto offre la visione completa dello sport di Sky, con gli appassionati di tennis che possono così guardare tutti i tornei della stagione ATP e WTA, quelli del Grande Slam (ad eccezione dello US Open, trasmesso in chiaro su Super Tennis, il canale della FITP), le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis.

Wimbledon, semifinale Musetti-Djokovic: dove vedere il match in streaming

La semifinale di Wimbledon Musetti-Djokovic sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. Il match si disputerà sul campo centrale, con ogni probabilità dopo la sfida tra Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz.

Per la prima volta nella sua carriera, Lorenzo Musetti ha raggiunto la semifinale di uno slam, per giunta il suo preferito, lui che è cresciuto nel segno di Roger Federer, che sui campi londinesi è un'autentica leggenda (non che non lo sia altrove, sia chiaro). E chi ha assistito all'incontro dei quarti contro Fritz, in alcuni passaggi non potrà non aver rivisto anche solo per qualche istante la magia che aleggiava intorno al tennis dell'elvetico, dove bellezza e perfezione andavano a braccetto. Non a caso, uno dei soprannomi che l'azzurro è riuscito a guadagnarsi da quando è nel circuito è proprio quello di Lorenzo "il Magnifico".

Appuntamento dunque a venerdì: per vedere Musetti-Djokovic in streaming è possibile approfittare dell'offerta sul pass Sport di NOW, disponibile al prezzo scontato di 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.