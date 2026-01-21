Dove vedere Juventus-Benfica in streaming (Champions League 2026)

Mercoledì 21 gennaio è in calendario Juventus-Benfica, match valido per la settima giornata della fase campionato di Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su Prime Video alle ore 21:00, con la telecronaca a cura di Sandro Piccinini e il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.

Prime Video è il servizio streaming incluso gratuitamente nell'abbonamento Amazon Prime. Per i nuovi iscritti, lo ricordiamo, è disponibile un periodo di prova gratuito di 30 giorni, al termine del quale l'abbonamento si rinnoverà in automatico a 4,99 euro al mese, a meno che non si disdica prima del rinnovo.

Appuntamento a partire dalle 19:30

Lo studio pre-partita di Juventus-Benfica inizierà alle 19:30. In diretta dal terreno di gioco dello Juventus Stadium ci saranno Giulia Mizzoni, la calciatrice bianconera Cristiana Girelli, gli ex Claudio Marchisio e Fernando Llorente, più Julio Cesar, l'estremo difensore dell'Inter del Triplete guidata da Josè Mourinho.

Mizzoni e i suoi ospiti passeranno poi la palla a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, la coppia a cui è affidata la telecronaca della partita. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00, in contemporanea con le restanti partite del settimo turno della fase di campionato di Champions League.

Al termine dell'incontro spazio all'appuntamento con Highlights Show. In studio Marco Cattaneo sarà affiancato da Gianfranco Zola e Luca Toni per gli approfondimenti, le interviste e le analisi del post-partita, più tutti gli highlights delle altre partite della serata, incontri che potrebbero dare ai bianconeri la certezza aritmetica di un posto ai playoff.

Infine, ricordiamo che Prime Video è disponibile su Smart TV, smartphone e tablet scaricando l'omonima app, oppure su PC tramite browser web collegandosi al sito primevideo.com e inserendo le credenziali del proprio account Amazon. Maggiori informazioni al riguardo sono consultabili alla pagina dedicata alla sezione Sport di Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.